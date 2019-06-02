歐冠／凱恩傷癒先發繳一次射門　熱刺主帥：不後悔排他上場

▲ 歐冠決賽熱刺輸給利物浦，凱恩（左）未能進球 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

歐冠決賽於2日凌晨3點（台灣時間）開踢，由利物浦對上托特納姆熱刺，最終利物浦以2比0擊敗熱刺，隊史第六度拿下冠軍。而首闖決賽的熱刺的奇幻旅程也正式劃下句點，熱刺大將凱恩（Harry Kane）傷癒先發，卻只有在下半場結束前一次射門表現。

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凱恩在歐冠八強後因為受傷遲遲未能上場，是否能出賽決賽也備受關注，不過熱刺主帥波切蒂諾(Mauricio Pochettino)仍決定讓他先發上陣，只不過或許是受傷太久還沒有熟悉比賽強度等原因，凱恩踢滿90分鐘但表現未達水準，僅在下半場送出一次射門。

熱刺掌握六成控球，射門和射正次數也優於利物浦，但仍以0比2無緣隊史第一座歐冠冠軍。賽後波切蒂諾被問到此事提到，「凱恩在休養一個半月後，再度上場比賽，這是一個經過深思熟慮、加上許多數據輔佐而作出的決定，即便他在這場比賽沒有取得進球，但我仍不會後悔排他上場。」

孫興慜、埃里克森（Christian Eriksen）難過掩面，莫拉（Lucas Moura）未能進球更是爆哭，遺憾這結果。熱刺官網則寫下，「這是一段不可思議的旅程，但這只是開始，我們會再回來，謝謝球迷們不可思議的支持，希望我們能讓你們感到驕傲。」

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