企聯射箭／回聯賽小試身手　中華隊世錦賽拚奧運門票

▲譚雅婷與教練倪大智短暫回歸聯賽戰場，馬上又要出征世錦賽。（圖／企業射箭聯盟提供）



記者洪偵源／綜合報導

剛結束世界盃射箭賽的中華隊國手群，回到企業射箭聯賽替母隊效力，順便調整狀態，將在3日出發前往荷蘭參加世錦賽，目標抱回滿額的2020年東京奧運參賽資格。

2020年東京奧運參賽辦法中，世錦賽反曲弓團體賽前8名隊伍，就能取得3席奧運參賽權，意即男女子組中華隊只要雙雙晉級8強，就能獲得3男3女滿額的奧運資格。

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女子團體目前陣容鎖定譚雅婷、雷千瑩以及彭家楙的組合，彭家楙在兩站世界盃高張力賽事的考驗下，1 日的企聯賽事，5輪都打頭陣，且都拿下勝利。

世錦賽也是彭家楙首次參加，更是第1次爭取奧運門票，期待多過緊張，譚雅婷與雷千瑩將是第3次挑戰奧運門票。

▲譚雅婷。（圖／企業射箭聯盟）



女子反曲弓女團由倪大智出任，他表示像上屆那樣一直到奧運前才拿到門票，真的很折騰人，希望這次可以在世錦賽就拿到滿額門票，先吃下定心丸。

2016年里約奧運，中華隊在前一年的哥本哈根世錦賽，未能晉級女團8強，只有林詩嘉在個人賽獲得銀牌先搶下1張，直到2016年6月才在大獎賽湊齊滿額的奧運門票。

反曲弓男團以湯智鈞、魏均珩以及鄧宇成為主幹，魏均珩和另一位男團成員高浩文，是上屆奧運班底，魏均珩表現向來穩定，從世錦賽、世大運到亞運，他的搭擋都換過人，卻都配合良好。

而暑假將從高中畢業的湯智鈞，莫過於此次最受矚目的年輕好手，高中就闖出名氣，有青奧等青少年國際賽歷練，去年亞運還和魏均珩、羅偉旻搶下金牌，前景受到看好。

▲湯智鈞。（圖／企業射箭聯盟提供）



其實國中時湯智鈞一度成績輸給同隊的女選手，差點離開這項運動，在2016年的室內射箭世錦賽發生脫靶，但已經過歷練的他，反而在之後更加積極，成績進步更重要的是心態成長。

對於奧運，湯智鈞自然充滿期待，不但要在世錦賽搶到門票，還要替台灣奪下奧運首金，也許被認為是小朋友愛作夢，但他不管別人怎麼看，目標就是一步步往前。

2019年射箭世錦賽在6月10日到16日於斯海托亨博斯舉行，中華隊總教練林政賢，男子反曲弓教練劉展明、女子反曲弓教練倪大智、歐翼，複合弓教練陳詩園、廖健男。

男子反曲弓隊魏均珩、鄧宇成、湯智鈞、高浩文；女子反曲弓隊譚雅婷、彭家楙、雷千瑩和林佳恩；男子複合弓隊陳界綸、潘宇平、林哲瑋；女子複合弓陳怡瑄、陳麗如、黃逸柔。

▲魏均珩。（圖／企業射箭聯盟提供）