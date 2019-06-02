歐冠／爆乳開高衩泳裝女球迷亂入　「半球險掉出」遭趕離

▲開高岔辣妹亂入歐冠決賽。（圖／達志影像／美聯社，下同）

體育中心／綜合報導

眾所矚目的歐冠決賽於2日凌晨3點（台灣時間）開踢，由利物浦對上首闖決賽的托特納姆熱刺，上演英超內戰。最終利物浦以2比0擊敗熱刺，隊史第六度拿下冠軍。不過上半場突然出現小插曲，一名穿黑色開高衩泳裝的金髮女球迷闖入賽場，隨即遭驅離。

九度闖進歐冠決賽的利物浦，對上隊史首闖決賽的熱刺，熱刺雖然掌握六成的球權，但都未能製造門前威脅，並在開賽25秒西索科（Moussa Sissoko）禁區手球，薩拉赫（Mohamed Salah）操刀罰進、下半場奧利基（Divock Origi）射門。終場利物浦以2比0擊敗熱刺，隊史第六度拿下冠軍。

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不過賽事也出現一段小插曲，在上半場近20分鐘左右，突然從賽場右側跑出一名金髮辣妹，身穿黑色開高衩泳裝，還露出明顯屁股曲線，甩開警衛一路跑到中場笑容滿面，加上胸前爆乳差點掉出，開高衩泳裝遮不住好身材還差點走光，幾名工作人員趕緊上前將他帶離現場。

金髮辣妹的亂入，也成為賽場上令人香豔的一幕。不過熱刺還是利物浦的球員都將視線移向其他地方不敢亂看，比賽稍微暫停之後，主裁判確定狀況排除，比賽才又順利進行。