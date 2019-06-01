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日本公開賽／世界級對決！　匈牙利米拉克200蝶比下瀨戶大也奪金

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▲2019日本公開賽，200公尺蝶式決賽，米拉克（ Kristof Milak）、瀨戶大也（Daiya Seto）。（圖／達志影像／美聯社）

▲米拉克（ Kristof Milak）、瀨戶大也隔壁水道交鋒。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／東京報導

日本公開賽第3天賽程，200公尺蝶式成為最激烈的戰場，決賽8名選手有6人排名今年度世界前23名，來自匈牙利的19歲年輕好手米拉克（Kristof Milak）為今年度第一快，去年雅加達亞運金牌得主瀨戶大也則是年度世界第4，最終米拉克以1分54秒71壓過瀨戶奪金。

米拉克在3月底的匈牙利全國錦標賽游出1分53秒19，今年度世界最快成績，瀨戶大也4月初日本錦標賽的1分54秒44排名第4，2016年里約奧運銀牌得主坂井聖人1分55秒40第6、幌村尚1分55秒90第10、寺田拓未1分56秒00第12、梅本雅之1分56秒65為第23。

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米拉克預賽就游出最快的1分56秒18，決賽一開始就展現十足爆發力，前100公尺僅花53秒93，領先第2的坂井聖人將近1秒鐘，雖然最後50公尺明顯體力下滑，但前面保有的優勢讓瀨戶大也難以追上，最終以1分54秒71奪金，瀨戶大也則是1分55秒36銀牌，坂井聖人1分55秒78銅牌。

「他一開始就衝很快了，」瀨戶大也賽後接受官方訪問時說道，「我很抱歉，但我已經盡我所能了，不過結果有點令人失望。」

瀨戶大也與米拉克的對決，還不用等到7月FINA光州世錦賽，明天日本公開賽最後一天賽程100公尺蝶式，除了他們兩個延續對決以外，2016年里約奧運金牌得主，該項目亞洲紀錄保持人斯庫林（Joseph Schooling）也將加入戰局。

▲2019日本公開賽，200公尺蝶式決賽，米拉克（ Kristof Milak）、瀨戶大也（Daiya Seto）。（圖／達志影像／美聯社）

▲瀨戶大也恭喜米拉克。（圖／達志影像／美聯社）

▲2019日本公開賽，200公尺蝶式決賽，米拉克（ Kristof Milak）、瀨戶大也（Daiya Seto）。（圖／達志影像／美聯社）

▲2019日本公開賽200蝶決賽，金牌米拉克、銀牌瀨戶大也、銅牌坂井聖人。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 日本公開賽米拉克瀨戶大也
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