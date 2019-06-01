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日本公開賽／王冠閎克服感冒發燒　200蝶B決賽第2

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▲2019年日本公開賽，200公尺蝶式B決賽，王冠閎。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲2019年日本公開賽，王冠閎200公尺蝶式B決賽第2名。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／東京報導

200公尺蝶式為本屆日本公開賽最激烈的項目之一，預賽前8名有6人排名今年度世界前23名，王冠閎花了3天的時間克服感冒發燒，以第9名姿態闖進B決賽，最終以1分58秒00奪得第2名佳績。王冠閎表示，B決賽保留太多力量，不然應該可以游得更好的，或許是還沒有適應現在的身體狀況。

上週在巴西ISF世中運豪奪4金，不過一回到台灣就感冒發燒不斷，接著休息不到3天又出發東京，王冠閎在身體狀況不佳的情況下，被迫放棄日本公開賽首日賽程的50公尺蝶式，直到第3天賽程的200公尺蝶式才出賽。

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200公尺蝶式為競爭最激烈的項目之一，前8名皆為年度世界前23快的選手，其中來自匈牙利的米拉克（Kristof Milak）在3月份匈牙利錦標賽飆出1分53秒19為今年最快成績，雅加達亞運金牌得主瀨戶大也，4月份日本錦標賽1分54秒44則是世界年度第4快，最慢的梅本雅之也排在世界年度第23，最終王冠閎以1分57秒96預賽第9的成績晉級B決賽。

王冠閎B決賽前100公尺位居第5，最終以1分58秒00衝到第2，僅次於大坂将史的1分57秒22。「剛到日本的時候實在非常不舒服，導致無法比賽，經過3天的調整現在大概恢復8成，」王冠閎說道，「今天的成績還算滿意，但我覺得還可以更快，有點不適應現在的身體狀況，配速方面不是很理想，游完之後覺得保留太多力氣了，前100公尺應該要游快一點的。」

日本公開賽預賽1到8名晉級的A決賽，選手將接受水道唱名進場、大螢幕投影介紹的殊榮，排場與同時進場的B決賽大大不同，完賽後還會獲得日本泳協頒發的獎狀，好勝心強的王冠閎表示，自己非常希望能夠登上那樣的舞台，不過以現在的身體狀況，100公尺蝶式恐怕還是無法完整的發揮，希望明年能夠游進A決賽。

▲2019年日本公開賽，200公尺蝶式B決賽，王冠閎。（圖／記者潘泓鈺攝）

關鍵字： 日本公開賽王冠閎
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