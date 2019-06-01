中職／龍迷心聲：味全龍必須回應龍迷20年來的痛

▲味全龍迷李益蒼。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／彰化報導

味全龍在1999年3連霸解散，龍迷李益蒼當年考上台北研究所，卻沒有味全龍可以看，20年來一直追著龍魂跑，味全龍如今重返職棒，李益蒼說：「味全龍應該回應龍迷20年來的痛。」

1999年味全龍奪下3連霸，買下味全的頂新集團卻宣布球隊解散，在龍迷心中烙下永遠的痛、難以治癒的傷口，如今頂新要讓味全龍重返職棒，龍迷心中充滿著矛盾。

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李益蒼表示，味全龍沒有必要回應，但如果要做的更好、要有更多分，這是必須，做了會更多加份，有些人不支持你，但會默默關心，朋友一起來看球，也許取不到百分之百支持，但可以讓他進場。

他表示，現在球團想做新的味全龍、科技的味全龍，但不一定是球迷想要，團隊年輕化中沒有球迷、沒有龍迷，應該傾聽了解龍迷的需求，很多龍迷還在觀望，龍迷都在。

他說：「我是在職棒5年味全龍第5名才開始看職棒，台中是我第一次看球，記得是端午節龍虎大戰，陳金茂打了一支全壘打從頭頂飛過去，太驚人，之後就約象迷友騎機車去嘉義縣、市開球，3連霸也有看到完美結局。」

「1999年考上台北研究所，味全龍卻解散了。」李益蒼表示，「這幾年一直追尋著龍魂，張泰山去日本打球的首安是我拍的，去看別隊的比賽，沒有激情的感覺。」

▲味全龍球迷會。（圖／記者歐建智攝）