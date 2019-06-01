江少慶6局無失分本季最佳　單場10K創生涯新高

▲江少慶。（圖／截自AkronRubberDucks官網）

記者楊舒帆／綜合報導

印地安人3A江少慶1日（台灣時間）面對光芒3A，投6局無失分，投出本季最佳一役，而且單場10K創生涯新高，率隊以2比1獲勝，拿下第3勝。

江少慶首局就演出3上3下，還飆出2K，2局下投出兩保送被攻佔得點圈，教練喊暫停後回穩，連續解決2打者安全下莊。3局下用滾地球解決1打者後被敲本場第一支安打，隨後連飆2K。

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江少慶4局下面對首名打者就被敲安打，然後飆連3K，5局下1出局後投出保送，再飆三振，6局下再演3上3下，完成先發任務。印地安人3A在6局突圍攻下1分，7局下靠全壘打再下一城，光芒僅在9局上追回1分，最終印地安人3A以2比1獲勝。

江少慶用102球投6局，有62顆好球，被敲2安打，有3保送，無失分拿下勝投，本季最佳一役，開季連9場失分後，首度無失分，防禦率降到5.77。而且他單場飆出10Ｋ，創生涯新高，超越2016年8月8日在1A投出單場9K的紀錄。

印地安人2A朱立人擔任先發捕手，排第6棒，3打數1安打，有1次三振，打擊率0.24。響尾蛇1A林凱威擔任第3任中繼投手，用31球投2局，有23顆好球，被敲1安打，飆5K，有1次保送，連3戰無失分，防禦率降至6.14。