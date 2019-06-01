運動雲

>

江少慶6局無失分本季最佳　單場10K創生涯新高

ETtoday運動雲

▲江少慶。（圖／截自AkronRubberDucks官網）

▲江少慶。（圖／截自AkronRubberDucks官網）

記者楊舒帆／綜合報導

印地安人3A江少慶1日（台灣時間）面對光芒3A，投6局無失分，投出本季最佳一役，而且單場10K創生涯新高，率隊以2比1獲勝，拿下第3勝。

江少慶首局就演出3上3下，還飆出2K，2局下投出兩保送被攻佔得點圈，教練喊暫停後回穩，連續解決2打者安全下莊。3局下用滾地球解決1打者後被敲本場第一支安打，隨後連飆2K。

請繼續往下閱讀...

江少慶4局下面對首名打者就被敲安打，然後飆連3K，5局下1出局後投出保送，再飆三振，6局下再演3上3下，完成先發任務。印地安人3A在6局突圍攻下1分，7局下靠全壘打再下一城，光芒僅在9局上追回1分，最終印地安人3A以2比1獲勝。

江少慶用102球投6局，有62顆好球，被敲2安打，有3保送，無失分拿下勝投，本季最佳一役，開季連9場失分後，首度無失分，防禦率降到5.77。而且他單場飆出10Ｋ，創生涯新高，超越2016年8月8日在1A投出單場9K的紀錄。

印地安人2A朱立人擔任先發捕手，排第6棒，3打數1安打，有1次三振，打擊率0.24。響尾蛇1A林凱威擔任第3任中繼投手，用31球投2局，有23顆好球，被敲1安打，飆5K，有1次保送，連3戰無失分，防禦率降至6.14。

關鍵字： 江少慶印地安人林凱威響尾蛇
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

熱門新聞

中職／味全龍教練團再添2名　郭勝安、陳志偉入列

中職／韓職準備挖角索沙　富邦悍將發出聲明

中職／挑戰紀錄卡關1個月　彭政閔順其自然：沒有明年了

美國首輪大物投手棄美加盟軟銀　合約總額達6年3.8億

中職直播／黃恩賜回一軍要幫兄弟止敗！洪心騏暌違303天一軍

NBA冠軍戰／高效表現直言不可思議　西亞卡姆盼激勵非洲孩子

讀者回應

﻿

最新新聞

1林凱威2局飆5K　連3戰登板無失分

2日本公開賽／王冠閎200蝶晉B決賽

3貝爾5月壘打數創紀錄　近61年最多

4江少慶6局無失分　10K生涯新高

517歲安妮西莫娃女網新星來襲

熱門新聞

1味全龍教練團　郭勝安陳志偉入列

2韓職準備挖索沙　富邦悍將發聲明

3彭政閔挑戰紀錄順其自然：沒有明年了

4美國18歲大物赴日　3.8億入軟銀

5黃恩賜回一軍要幫兄弟止敗！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

李宗賢中間方向滾地，靠著林祖傑的失誤站上一壘 | 05_30 統一 vs 富邦 七局下

有了，有了，有了，蔣智賢一棒過大牆，兩分全壘打 | 05_30 統一 vs 富邦 七局下

林威廷扛起重擔，本季第一轟就是滿貫砲，富邦逆轉 | 05_30 統一 vs 富邦 五局下

Fubon Angels帶來精彩的表演 | 05_30 統一 vs 富邦 中場休息

雙傑6月欲改寫台灣登山史！　挑戰8611M世界第二高峰K2

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

蟑螂飛身上「先錄影」再告知！　下一秒朝脖子狂竄損友笑到崩潰

上班族猛扯衣服「當壽司備料」　動畫師3257張照片製療癒動畫

一口氣開箱100kg超夯夜市盲包！拆開竟有「這個」兩人驚呆：賺到了

星巴克買一送一來了！　6月3、4日「4小時限定」快筆記
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366