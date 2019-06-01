洋基領先8.5場勝差　紅襪教頭服了：連我媽都愛看

▲美東區龍頭洋基隊。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

洋基本週在主場與紅襪展開四連戰，這場「基襪世仇對決」首戰因雨延賽，1日洋基以4比1擊敗紅襪，雙方勝差來到8.5場。洋基本季強悍的表現，連冠軍教頭柯拉（Alex Cora）都服了，直呼「連我媽都愛看洋基比賽。」

今年4月中洋基和紅襪對戰，當時洋基戰績6勝9敗，紅襪戰績則是6勝11敗，兩隊勝率都低於5成。但至今過了一個半月，洋基目前戰績37勝19敗續坐美東區龍頭，而紅襪戰績29勝28敗，勝率在5成左右掙扎，雙方勝差已來到8.5場。

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本季洋基遭遇傷兵問題，但戰績卻不受影響，紅襪教頭柯拉也給予世仇掌聲，「他們是支實力堅強的球隊，擁有強悍的牛棚。在先發傷兵滿載的情況下，依舊做好工作，近兩週還有幾場精彩的逆轉勝，確實是很厲害的球隊。」

洋基近年農場好手逐漸嶄露頭角，自從2016年下半季開始有好表現，柯拉說：「我在家裡觀看比賽的時候，我媽媽常常說：『洋基值得一看，比賽很有趣。』現在洋基的氣勢不同以往。」

此戰洋基先發哈普（J.A. Happ）主投5局僅失1分，投出5次三振，打線從紅襪王牌薩爾（Chris Sale）手中敲出7支安打攻下4分，包括雷瑪西烏（DJ LeMahieu）5局下的陽春砲，終場洋基以4比1奪勝。哈普迎來本季第5勝，薩爾則是開季僅拿1勝，苦吞本季第7敗。

▲紅襪教頭柯拉（Alex Cora）。（圖／達志影像／美聯社）



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