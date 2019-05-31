日職／王柏融敲1安　加藤貴之7局1安好投火腿勝歐力士

▲王柏融對歐力士。（圖／翻攝自FOX）

記者歐建智／綜合報導

日本職棒火腿隊今天（31日）客場出戰歐力士，王柏融擔任先發3棒左外野手，4打數敲出1支安打，且有1次左外野守備美技。火腿先發投手加藤貴之的無安打在8局下被首名打者破功，7局無失分，火腿以4比0擊敗歐力士。

王柏融30日未出賽，今天重回先發，面對歐力士的投手是山岡泰輔，前2次都是打成二壘滾地出局，對戰山岡泰輔5次都是二滾，終於在6局上敲出安打，也中斷個人連8打席無安打。

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加藤貴之前7局無安打，有2次保送上壘，8局下續投被首名打者打出中外野安打，破了無安打比賽退場，投7局又1人，被1支安打、4次三振、2次保送，沒有失分，投7局、用球數88球都是本季個人新高。

火腿在換投時也讓王柏融退場休息，由杉谷拳士去守左外野。王柏融4打數1支安打、打擊率2成73，打席數還是不足以上打擊排行榜。

王柏融在1局上首打席，二出局沒人在壘，敲出二壘方向滾地球出局，連7打席沒有安打。王柏融在4局上首位上場打擊，打擊前近藤健介拍一下他的屁股給予鼓勵，再度打到二壘滾地出局。

歐力士4局下佐野皓大打出左外野深遠飛球，王柏融向中間跑，最後跳起伸起手臂美技接殺，讓火腿先發投手加藤貴之保持無安打。

火腿在5局上平沼翔太中外野安打，犧牲短打送到二壘，中島卓也敲出安打攻占一、三壘，西川遙輝打擊時投手山岡泰輔牽制一壘失誤，平沼翔太跑回本壘得到第1分，西川遙輝中外野飛球出局，大田泰示三壘滾地出局。

王柏融在6局上又是首位打者上場，再度面對山岡泰輔，在2好3壞時打穿二、游防線，形成中外野安打上壘，近藤健介游擊滾地球，王柏融被封殺出局。

加藤貴之在6局下一出局投出保送，中川圭太投手前反彈球，加藤貴之失誤造成上壘，二壘飛球及三振化解危機。7局下吉田正尚左外野飛球被王柏融接殺，投完7局還是無安打。

火腿在8局上西川遙輝中外野安打，大田泰示也打出中外野安打占一、二壘，王柏融打到一壘滾地球，一壘手傳給補位投手刺殺，但送跑者到二、三壘，近藤健介被故意保送成滿壘。

清宮幸太郎打成一壘滾地球造成失誤，火腿攻下第2分，渡邉諒被保送擠回1分，平沼翔太高飛犧牲打再下1分，清水優心被觸身球成滿壘，中島卓也出局未再得分。