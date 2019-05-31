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日職／王柏融一壘滾地出局　成功推進隊友製造得分

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▲王柏融對歐力士。（圖／翻攝自FOX）

▲王柏融對歐力士。（圖／翻攝自FOX）

記者歐建智／綜合報導

日本職棒火腿隊今天（31日）客場出戰歐力士，王柏融擔任先發3棒左外野手，前2次打擊都是二壘滾地球出局，4局下演出左外野守備美技，6局上終於敲出中外野安打，8局上用一壘滾地球出局但送隊友到二、三壘，隨後攻進單場第2分。

王柏融30日未出賽，今天重回先發，站上久違的3棒位置，面對歐力士的投手是山岡泰輔。他因30日未出賽，打席數不夠，已經掉出太平洋聯盟的打擊排行榜。

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他在1局上首打席，二出局沒人在壘，敲出二壘方向滾地球出局，連7打席沒有安打。

王柏融在4局上首位上場打擊，打擊前近藤健介拍一下他的屁股給予鼓勵，再度打到二壘滾地出局，連同3月29日的對戰，他面對山岡泰輔5次都是二壘滾地出局。

歐力士4局下佐野皓大打出左外野深遠飛球，王柏融向中間跑，最後跳起伸起手臂美技接殺，讓火腿先發投手加藤貴之保持無安打。

火腿在5局上平沼翔太中外野安打，犧牲短打送到二壘，中島卓也敲出安打攻占一、三壘，西川遙輝打擊時投手山岡泰輔牽制一壘失誤，平沼翔太跑回本壘得到第1分，西川遙輝中外野飛球出局，大田泰示三壘滾地出局。

王柏融在6局上又是首位打者上場，再度面對山岡泰輔，在2好3壞時打穿二、游防線，形成中外野安打上壘。

加藤貴之在6局下一出局投出保送，中川圭太投手前反彈球，加藤貴之失誤造成上壘，二壘飛球及三振化解危機。7局下吉田正尚左外野飛球被王柏融接殺，投完7局還是無安打，4次三振、2次保送，沒有失分。

火腿在8局上西川遙輝中外野安打，大田泰示也打出中外野安打占一、二壘，王柏融打到一壘滾地球，一壘手傳給補位投手刺殺，但送跑者到二、三壘，近藤健介被故意保送成滿壘，清宮幸太郎打成一壘滾地球造成失誤，火腿攻下第2分。

關鍵字： 日職王柏融
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