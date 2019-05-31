2019台北市運動熱區　多元運動課程揪市民一起逛夜市

▲5月份幼兒足球課程。（圖／臺北市政府體育局提供）



體育中心／綜合報導

台北市政府體育局配合體育署運動熱區計劃，定點規劃多元體育活動，於臺北田徑場、臺北體育館及暖身場辦理一系列運動指導課程以增加市民參與運動機會，今年以運動夜市熱起來為主題，逛「夜市」為臺灣人在夜間的一種休閒型態，結合運動熱區六大類運動課程，打造專屬臺北市的運動夜市。

2019年台北市運動熱區課程規劃重點包括針對臺北馬拉松參賽者規劃的訓練營，由知名跑者也是專業教練的李智群及陳雅芬擔任總教練，以分組分級訓練協助跑者找出方法並完成設定目標，此外也為初階跑者規劃長跑訓練課程，教練團包括江凱為教練、黃毓軒教練、黃萃蓮教練及陳信良教練各自規劃專業課程，歡迎初學跑者報名參加。

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今年運動熱區最賣座的幼兒足球共計18堂課程於5月份辦理完畢，分為初階及進階課程設計，總學員人數超過180位小朋友，到課率也將近百分之百；此外，六月份運動夜市另一主打活動為運動推廣課程，將以適合初學者入門的方式設計非亞、奧運項目的體驗賽事，6/12及6/19連續2個週三的晚上在臺北田徑場推出免費的飛盤及地壺球活動，歡迎市民朋友到運動夜市嘗鮮。

▲2019臺北市運動熱區臺北馬訓練營李智群及陳雅芬總教練。（圖／台北市體育局提供）