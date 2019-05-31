運動雲

>

2019台北市運動熱區　多元運動課程揪市民一起逛夜市

ETtoday運動雲

▲5月份幼兒足球課程 進階班。（圖／臺北市政府體育局提供）

▲5月份幼兒足球課程。（圖／臺北市政府體育局提供）

體育中心／綜合報導

台北市政府體育局配合體育署運動熱區計劃，定點規劃多元體育活動，於臺北田徑場、臺北體育館及暖身場辦理一系列運動指導課程以增加市民參與運動機會，今年以運動夜市熱起來為主題，逛「夜市」為臺灣人在夜間的一種休閒型態，結合運動熱區六大類運動課程，打造專屬臺北市的運動夜市。

2019年台北市運動熱區課程規劃重點包括針對臺北馬拉松參賽者規劃的訓練營，由知名跑者也是專業教練的李智群及陳雅芬擔任總教練，以分組分級訓練協助跑者找出方法並完成設定目標，此外也為初階跑者規劃長跑訓練課程，教練團包括江凱為教練、黃毓軒教練、黃萃蓮教練及陳信良教練各自規劃專業課程，歡迎初學跑者報名參加。

請繼續往下閱讀...

今年運動熱區最賣座的幼兒足球共計18堂課程於5月份辦理完畢，分為初階及進階課程設計，總學員人數超過180位小朋友，到課率也將近百分之百；此外，六月份運動夜市另一主打活動為運動推廣課程，將以適合初學者入門的方式設計非亞、奧運項目的體驗賽事，6/12及6/19連續2個週三的晚上在臺北田徑場推出免費的飛盤及地壺球活動，歡迎市民朋友到運動夜市嘗鮮。

▲2019臺北市運動熱區 臺北馬訓練營李智群及陳雅芬總教練。（圖／台北市體育局提供）

▲2019臺北市運動熱區臺北馬訓練營李智群及陳雅芬總教練。（圖／台北市體育局提供）

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

中職／紀品宏遭紐維拉爆頭流血　猿迷象迷現場互嗆

NBA冠軍戰／暴龍G1以118比109擊落勇士　西亞卡姆飆32分比下柯瑞

中職／味全龍教練團再添2名　郭勝安、陳志偉入列

中職／留不住了？樂天巨人準備網羅中職最強洋投索沙

中職／3洋將規定已多年　伯納：需要修正

「跟著裘爺發大財」　李亦伸鐵口預測G1勝負

讀者回應

﻿

最新新聞

1林煜清降二軍　富邦下周先發2選1

2宋家豪9球投1局無失分　第16次中繼成功

3王勝偉陽春砲炸裂　3局獅2：2象

4啟明學生黃仁鼎為兄弟開球圓夢

5王柏融一滾出局　推進隊友製造得分

熱門新聞

1紐維拉砸紀品宏　猿迷象迷爆衝突

2暴龍總冠軍戰G1以118比109擊落勇士

3味全龍教練團　郭勝安陳志偉入列

4樂天巨人準備網羅索沙

53洋將規定多年　伯納：需要修正

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

柏納帝那漂亮滑接，沒收林明杰可能形成的安打 | 05/29 兄弟 vs Lamigo 九局上

雙傑6月欲改寫台灣登山史！　挑戰8611M世界第二高峰K2

柏納帝那再見安打 桃猿3比2氣走兄弟

李宗賢游擊方向滾地球，林祖傑漂亮滑接，但傳向一壘發生暴傳 | 05_29 統一 vs 富邦 三局下

李宗賢中間方向滾地，靠著林祖傑的失誤站上一壘 | 05_30 統一 vs 富邦 七局下

爆高雄副市長包庇親妹偽造文書　藍議員酸韓：我知你忙著選總統

酒駕撞死2人「一直減刑」判7年　男大生父痛哭：這就是台灣的法律

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

明日花綺羅不滿意孫生Size　羞談持久度「感覺他時間比較短」

北宜超狂漂移！超車失控衝向山壁　華麗自轉「車頭炸裂」保桿噴飛
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366