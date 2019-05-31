NBA冠軍戰／運彩開盤暴龍贏G2　仍看好勇士4勝2敗封王

▲台灣運彩看好暴龍贏下G2。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

暴龍在31日擊退勇士，在冠軍戰系列戰取得1比0領先，台灣運彩現在也開出了G2的賠率，由於接下來仍是在多倫多作戰，使得運彩看好暴龍能夠贏下G2，但在特殊玩法上，仍舊看好勇士能夠奪冠。

暴龍打進隊史首次的總冠軍戰，面對強敵勇士，多倫多軍團展現強大團隊火力贏下勝利，由於接下來G2仍在暴龍主場作戰，台灣運彩就看好暴龍能夠再次捍衛主場，在讓分玩法上，暴龍讓1.5分，賠率為1.85；勇士受讓1.5分，賠率為1.65，而在不讓分玩法上，暴龍獲勝的機率為1.70，勇士獲勝機率為1.80。

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另外在勝分差玩法，暴龍贏1至5分賠率3.75，勇士贏1至5分賠率4.00，暴龍贏6至10分賠率4.50，勇士贏6至10分賠率4.75。上半場不讓分玩法，暴龍贏的賠率1.72，勇士贏的賠率1.80，不論各種玩法，台灣運彩皆看好暴龍能夠贏下G2。

不過台灣運彩在總冠軍戰為了增添趣味性，開了特殊玩法，在預測系列賽正確結果玩法，勇士4勝2敗奪冠，賠率為2.45、勇士4勝3敗奪冠，賠率4.00，可見運彩仍看好勇士能夠奪下總冠軍玩成3連霸，不過暴龍4勝3敗奪冠的賠率為4.25，是第3低的賠率，勇士4勝1敗奪冠，賠率則是5.25、暴龍4勝1敗奪冠，賠率6.75、暴龍4勝2敗奪冠，賠率8.50、暴龍4勝0敗奪冠，賠率18.00。

▲勇士仍被看好4比2奪冠。（圖／達志影像／美聯社）