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5月狂「柳」　柳賢振單月拿5勝、防禦率僅0.59

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▲▼柳賢振。（圖／達志影像／美聯社）

▲柳賢振單月防禦率僅0.59。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

洛杉磯道奇韓國左投柳賢振今（31）日先發交手大都會，主投7.2局無失分收下本季第8勝，他在5月繳出驚人表現，總計先發6場收下5勝，防禦率更是低到只有0.59，除了讓他成為國聯勝投、防禦率雙冠王外，這也是道奇隊史上僅次柯蕭（Clayton Kershaw）在2015年創下最低的單月防禦率。

柳賢振今天全力封鎖大都會打線，主投7.2局無失分還送出7次三振，成功收下本季第8勝，防禦率也下降到1.48，勝投方面暫居國聯勝投王僅次洋基赫曼（Domingo German）的9勝；防禦率方面則是全聯盟最佳。

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柳賢振在國聯投手榜上領跑，一切都要歸功5月的瘋狂表現，他在5月前僅僅只有2勝1敗，防禦率3.38的普通數據，但是他從5月開始先發6場，拿下5勝0敗，總計45.2局，被敲出28支安打，失掉3分自責分，防禦率只有0.59，每局被上壘率0.81除了歸功被安打數少外，期間內他也僅僅出現3次保送，另外飆出36次三振。

今天賽後柳賢振接受訪問表示，「這個五月真的太不可思議，我總是告訴別人，我希望能盡好先發投手的職責，吃下6到7局，並且為球隊提供贏球的機會，我總是這麼說，那是在這個月我完全都做到了，這種感覺真是令人難以相信。」

柳賢振在5月繳出單月0.59的防禦率，這也是道奇隊史先發投手中，除了柯蕭在2015年7月繳出0.27的防禦率後的最低單月防禦率，柯蕭在該月先發4場，總計33局，繳出3勝1敗防禦率0.27，還送出多達45次三振。

▲2018國聯分區戰,道奇先發柳賢振。（圖／路透）

▲柳賢振在主場出賽勝率極高。（圖／路透）

柳胖本季先發11場，累積69次三振，只出現5次保送，並且在過去8場的主場先發都拿下勝投，儼然成為道奇本季的王牌。總教練羅伯茲（Dave Roberts）說，「我們陣中有許多王牌，柳賢振肯定名列其中，今天的比賽我們在牛棚上有點吃緊，他也吃下了很多局數，每次他登板，都會帶給球隊很大的幫助。」

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關鍵字： MLB道奇柳賢振
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