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美國首輪大物投手棄美加盟軟銀　合約總額達6年3.8億

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▲史都華（Carter Stewart）加盟軟銀。（圖／達志影像／美聯社）

▲史都華（Carter Stewart）加盟軟銀。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

去年亞特蘭大勇士首輪選第8順位挑中大物投手史都華（Carter Stewart），合約破局之後他經由經紀人波拉斯交涉轉往日職，以6年總額700萬美元（約新台幣2.2億元）的合約加盟軟銀鷹，合約總值尚未公開，大聯盟官網記者海曼（Jon Heyman）則在推特爆料，合約總值甚至有1200萬美元（約新台幣3.8億元）。

19歲的史都華心情緊張地出席軟銀為他舉辦的入團見面會，以背號2號球衣亮相，他表示，「經過很長一段時間，最後是我覺得最好的決定。」

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去年6月以高中生大物之姿，史都華被勇士在首輪挑中後，合約交涉決裂，先到大學就讀，今年1月開始有了加盟日職的方案，他坦言，「最初是有點驚訝的，但越想越覺得是好機會。」

5月中史都華與父母親一起到日本，觀看日職賽事也參觀了軟銀的相關設施，最終決定入團。看了大谷翔平在大聯盟投打都活躍的表現，也影響了他。

經紀人波拉斯強調，不只是軟銀給了好條件，日本培養系統也是做出決定的原因，最佳例子包含菊池雄星、前田健太、田中將大、達比修有全都是高中畢業就投入職棒且挑戰大聯盟的例子。他說，「這些是被認可的明星球員，代表日職擁有培育人才的專業系統。」

今年6月選秀再被挑的可能性很高，但史都華在選秀前決定前往日本，他透露，「美國小聯盟5人一房，日本的環境和提供的營養有很大的不同。」跟小聯盟較艱苦的環境比較，日職擁有較完善的環境，雖然語言和異國文化是項挑戰，但他表示，「未來會慢慢學習，盡可能在這裡長期發展。」

關鍵字： 軟銀勇士Carter Stewart
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