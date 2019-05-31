頂新和德文教基金會創辦人魏應充：「培育球員不能等」接棒未來向下紮根

▲頂新和德文教基金會接棒未來計畫，創辦人魏應充到東山國小捐贈棒球設備。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

頂新和德文教基金會長期關注台灣棒球教育發展，深知基層棒球資源缺乏，因此推動接棒未來基層棒球公益計畫，先後認養了彰化及台中共21所學校，贊助三年球衣、球具設備和基礎棒球教育訓練，創辦人魏應充31日上午率領味全龍公益大使葉君璋、張泰山及黃煚隆等成員來到東山國小受到學生的熱情歡迎。

請繼續往下閱讀...

▲棒球選手拿新球具與魏應充合照。

東山國小棒球隊為了迎接魏應充一行人的到來，表演了2段充滿精神又有power的戰舞，讓所有的來賓鼓掌叫好，魏應充說當他聽到東山國小有一位小朋友因為打棒球，原本害羞內向的個性在棒球場上重新找回自信的故事，心裡覺得很感動，打棒球不僅僅是爭取球隊勝利，更是幫助孩子在球場上建立對自我的信心，因此更堅定持續幫助台灣基層棒球隊的初衷，更不斷的提醒接棒未來團隊加快腳步，因為小球員的發展不能等。

▲創辦人魏應充與味全龍教練一同合照。

頂新和德文教基金會「接棒未來」棒球公益計畫，攜手台灣體育技術發展協會、彰化運動休閒協會等公益夥伴共同合作，捐贈彰化基層少棒9校總金額超過600萬的棒球設備，此次以3天時間，由魏應充親自帶著球衣、球具走訪這次彰化市南郭、忠孝、和東、培英、線西、東山、永興、育民及萬興國小等9所學校，能讓超過300名小球員直接受到照顧，甚至因為資源提供之下將得使9 所學校超過4千名學生也能享受到更友善的棒球教育環境，進而大幅降低學校與家長籌募球隊經費的壓力。

▲東山國小校長李世勳（左）贈感謝狀給為頂新和德文教基金會。

魏應充在致詞中表示，從1960年代看威廉波特世界級的比賽，當中選手表現讓台灣發光發熱，非常感動，每一位國民都有世界級棒球DNA，這個DNA最重要的必須從基層棒球紮根，20年前我們做了基層棒球的捐贈，2016年我們做了接棒未來，也開始讓我們國中畢業的選手到日本接受訓練的追夢工程，今年5月份成為職棒聯盟，同意為味全龍付出，再再都是為了讓我們為棒球的娛樂、棒球的經濟，能夠讓台灣走入國際。

▲魏應充與小學童一起玩棒球。

魏應充說，未來我想味全龍的教練如何跟基層棒球做結合，讓所有的小朋友看到標竿看到希望，我想這一個盛大的工程也期盼所有熱愛棒球的團體及學校能夠一起扎根一起付出，讓所有世界級的棒球，都可以看到我們的選手，今天非常榮幸有這樣的機會付出，希望這是你我他共同的責任，一起攜手努力。

▲東山國小棒球隊學童跳戰舞。

葉君璋、張泰山及黃煚隆教練在籌備味全龍復出之餘，也不忘關懷基層棒球，擔任本次「接棒未來」味全龍公益大使。張泰山表示，在他小時候打球時都用很克難的球具，球衣更是穿到破了還繼續穿，現在有頂新和德文教基金會的幫助，讓孩子有足夠的球具以及全新的球衣可以上場打球，讓更多願意打棒球的孩子能夠加入，基層棒球就能夠逐漸茁壯。總教練葉君璋也表示，透過實地走訪基層球隊，看見現在的小球員實力都相當不錯，如果給予完善的球具設備，一定能讓孩子球技更上一層樓。

▲東山國小棒球隊使用的球具破爛不堪。

棒協副理事長趙士強，上午一早便在棒球場陪同校方小小棒球選手一起暖身等待魏應充的到來，他更感謝有頂新為學童的付出，校長李世勛說，目前東山少棒隊連續兩個月幾乎每周都有外校的孩子轉進來東山要加入東山少棒隊，而校方的球具都已經破爛不堪，但因為經費拮据，無法增購，幾年來因為有頂新和德文教基金會創辦人魏應充先生，推動彰化棒球公益計畫，讓東山棒球隊能夠有嶄新的球衣球具可以使用，小學童穿上新的球衣都非常開心，真的非常感謝。

▲頂新捐贈棒球設備。

魏應充最後在接受聯訪時仍不忘強調，過去台灣基層棒球隊有600多隊，如今只剩下200多隊，要養一個球隊是非常不容易的 我們的希望是拋磚引玉，希望各縣市企業、政府都能共襄盛舉，讓台灣的棒球選手進入世界級比賽，未來還需要大家共同努力。