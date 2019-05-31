運動雲

>

頂新和德文教基金會創辦人魏應充：「培育球員不能等」接棒未來向下紮根

ETtoday運動雲

▲頂新和德文教基金會接棒未來計畫，創辦人魏應充到東山國小捐贈棒球設備。（圖／記者唐詠絮攝）

▲頂新和德文教基金會接棒未來計畫，創辦人魏應充到東山國小捐贈棒球設備。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

頂新和德文教基金會長期關注台灣棒球教育發展，深知基層棒球資源缺乏，因此推動接棒未來基層棒球公益計畫，先後認養了彰化及台中共21所學校，贊助三年球衣、球具設備和基礎棒球教育訓練，創辦人魏應充31日上午率領味全龍公益大使葉君璋、張泰山及黃煚隆等成員來到東山國小受到學生的熱情歡迎。

▲頂新和德文教基金會接棒未來計畫，創辦人魏應充到東山國小捐贈棒球設備。（圖／記者唐詠絮攝）

請繼續往下閱讀...

▲棒球選手拿新球具與魏應充合照。

東山國小棒球隊為了迎接魏應充一行人的到來，表演了2段充滿精神又有power的戰舞，讓所有的來賓鼓掌叫好，魏應充說當他聽到東山國小有一位小朋友因為打棒球，原本害羞內向的個性在棒球場上重新找回自信的故事，心裡覺得很感動，打棒球不僅僅是爭取球隊勝利，更是幫助孩子在球場上建立對自我的信心，因此更堅定持續幫助台灣基層棒球隊的初衷，更不斷的提醒接棒未來團隊加快腳步，因為小球員的發展不能等。

▲頂新和德文教基金會接棒未來計畫，創辦人魏應充到東山國小捐贈棒球設備。（圖／記者唐詠絮攝）

▲創辦人魏應充與味全龍教練一同合照。

頂新和德文教基金會「接棒未來」棒球公益計畫，攜手台灣體育技術發展協會、彰化運動休閒協會等公益夥伴共同合作，捐贈彰化基層少棒9校總金額超過600萬的棒球設備，此次以3天時間，由魏應充親自帶著球衣、球具走訪這次彰化市南郭、忠孝、和東、培英、線西、東山、永興、育民及萬興國小等9所學校，能讓超過300名小球員直接受到照顧，甚至因為資源提供之下將得使9 所學校超過4千名學生也能享受到更友善的棒球教育環境，進而大幅降低學校與家長籌募球隊經費的壓力。

▲頂新和德文教基金會接棒未來計畫，創辦人魏應充到東山國小捐贈棒球設備。（圖／記者唐詠絮攝）

▲東山國小校長李世勳（左）贈感謝狀給為頂新和德文教基金會。

魏應充在致詞中表示，從1960年代看威廉波特世界級的比賽，當中選手表現讓台灣發光發熱，非常感動，每一位國民都有世界級棒球DNA，這個DNA最重要的必須從基層棒球紮根，20年前我們做了基層棒球的捐贈，2016年我們做了接棒未來，也開始讓我們國中畢業的選手到日本接受訓練的追夢工程，今年5月份成為職棒聯盟，同意為味全龍付出，再再都是為了讓我們為棒球的娛樂、棒球的經濟，能夠讓台灣走入國際。

▲頂新和德文教基金會接棒未來計畫，創辦人魏應充到東山國小捐贈棒球設備。（圖／記者唐詠絮攝）

▲魏應充與小學童一起玩棒球。

魏應充說，未來我想味全龍的教練如何跟基層棒球做結合，讓所有的小朋友看到標竿看到希望，我想這一個盛大的工程也期盼所有熱愛棒球的團體及學校能夠一起扎根一起付出，讓所有世界級的棒球，都可以看到我們的選手，今天非常榮幸有這樣的機會付出，希望這是你我他共同的責任，一起攜手努力。

▲頂新和德文教基金會接棒未來計畫，創辦人魏應充到東山國小捐贈棒球設備。（圖／記者唐詠絮攝）

▲東山國小棒球隊學童跳戰舞。

葉君璋、張泰山及黃煚隆教練在籌備味全龍復出之餘，也不忘關懷基層棒球，擔任本次「接棒未來」味全龍公益大使。張泰山表示，在他小時候打球時都用很克難的球具，球衣更是穿到破了還繼續穿，現在有頂新和德文教基金會的幫助，讓孩子有足夠的球具以及全新的球衣可以上場打球，讓更多願意打棒球的孩子能夠加入，基層棒球就能夠逐漸茁壯。總教練葉君璋也表示，透過實地走訪基層球隊，看見現在的小球員實力都相當不錯，如果給予完善的球具設備，一定能讓孩子球技更上一層樓。

▲頂新和德文教基金會接棒未來計畫，創辦人魏應充到東山國小捐贈棒球設備。（圖／記者唐詠絮攝）

▲東山國小棒球隊使用的球具破爛不堪。

棒協副理事長趙士強，上午一早便在棒球場陪同校方小小棒球選手一起暖身等待魏應充的到來，他更感謝有頂新為學童的付出，校長李世勛說，目前東山少棒隊連續兩個月幾乎每周都有外校的孩子轉進來東山要加入東山少棒隊，而校方的球具都已經破爛不堪，但因為經費拮据，無法增購，幾年來因為有頂新和德文教基金會創辦人魏應充先生，推動彰化棒球公益計畫，讓東山棒球隊能夠有嶄新的球衣球具可以使用，小學童穿上新的球衣都非常開心，真的非常感謝。

▲彰化。（圖／記者唐詠絮攝）

▲頂新捐贈棒球設備。

魏應充最後在接受聯訪時仍不忘強調，過去台灣基層棒球隊有600多隊，如今只剩下200多隊，要養一個球隊是非常不容易的 我們的希望是拋磚引玉，希望各縣市企業、政府都能共襄盛舉，讓台灣的棒球選手進入世界級比賽，未來還需要大家共同努力。

▲彰化。（圖／記者唐詠絮攝）

關鍵字： 頂新味全龍魏應充愛心雲公益
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

中職／紀品宏遭紐維拉爆頭流血　猿迷象迷現場互嗆

NBA冠軍戰／暴龍G1以118比109擊落勇士　西亞卡姆飆32分比下柯瑞

中職／味全龍教練團再添2名　郭勝安、陳志偉入列

中職／留不住了？樂天巨人準備網羅中職最強洋投索沙

中職／3洋將規定已多年　伯納：需要修正

「跟著裘爺發大財」　李亦伸鐵口預測G1勝負

讀者回應

﻿

最新新聞

1林煜清降二軍　富邦下周先發2選1

2宋家豪9球投1局無失分　第16次中繼成功

3王勝偉陽春砲炸裂　3局獅2：2象

4啟明學生黃仁鼎為兄弟開球圓夢

5王柏融一滾出局　推進隊友製造得分

熱門新聞

1紐維拉砸紀品宏　猿迷象迷爆衝突

2暴龍總冠軍戰G1以118比109擊落勇士

3味全龍教練團　郭勝安陳志偉入列

4樂天巨人準備網羅索沙

53洋將規定多年　伯納：需要修正

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

柏納帝那漂亮滑接，沒收林明杰可能形成的安打 | 05/29 兄弟 vs Lamigo 九局上

雙傑6月欲改寫台灣登山史！　挑戰8611M世界第二高峰K2

柏納帝那再見安打 桃猿3比2氣走兄弟

李宗賢游擊方向滾地球，林祖傑漂亮滑接，但傳向一壘發生暴傳 | 05_29 統一 vs 富邦 三局下

李宗賢中間方向滾地，靠著林祖傑的失誤站上一壘 | 05_30 統一 vs 富邦 七局下

爆高雄副市長包庇親妹偽造文書　藍議員酸韓：我知你忙著選總統

酒駕撞死2人「一直減刑」判7年　男大生父痛哭：這就是台灣的法律

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

明日花綺羅不滿意孫生Size　羞談持久度「感覺他時間比較短」

北宜超狂漂移！超車失控衝向山壁　華麗自轉「車頭炸裂」保桿噴飛
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366