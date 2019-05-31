NBA冠軍戰／柯瑞34分全場最高　進100顆三分球史上第1

▲柯瑞在總冠軍戰命中100顆三分成為史上第1人。（圖／路透社）



記者張曜麟／綜合報導

NBA總冠軍戰在31日火熱開打，相比過去4年上演「勇騎大戰」，今年則是勇士對決暴龍的戲碼，在G1由於杜蘭特(Kevin Durant)仍無法出賽，柯瑞(Stephen Curry)扛起了進攻重任，而他在首節就砍了11分，其中命中3記三分球，這也讓他成為史上第一位在總冠軍戰投進100顆三分球的球員。

勇士已經連續5年殺入總冠軍戰，在今年的G1之前，柯瑞一共打了22場總決賽，身為歷史頂級的三分射手，柯瑞先前已經在總冠軍戰投進了98記三分球，在總冠軍戰三分命中數上高居第1，詹姆斯(LeBron James)則以86球排在第2，湯普森(Klay Thompson)以62球排第3，G1一開戰柯瑞就展現火燙手感，首節就5投4中轟下11分，其中有3球都是三分彈，這也讓他在總冠軍戰的三分命中數突破100球，是史上第一位在總冠軍戰投進100球三分的球員。

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終場柯瑞轟下全場最高34分，外加5籃板、5助攻，不過他的命中率卻非常低迷，一共18投僅8中，而三分球則是9投4中，這也讓他目前在三分球命中數停在102球，接下來至少還有3場系列戰要打，這項紀錄將會持續提升，而湯普森則17投8中，砍了21分，命中3記三分，在冠軍戰目前三分命中數為65球，距離「詹皇」的紀錄還有21球，要在本季追趕上仍有一定的難度。