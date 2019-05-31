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白襪皇家一連串「牛肉」　甩棒哥Diss：我不喜歡他們

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▲▼ 白襪安德森（Tim Anderson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 白襪安德森（Tim Anderson）。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

白襪「甩棒哥」安德森（Tim Anderson）上月底曾因開轟甩棒太狂妄，遭到皇家觸身球報復引發板凳清空。30日比賽安德森又遭皇家隊頭部觸身球， 徹底加深了兩隊世仇恩怨，安德森表示，「我討厭皇家隊。」

「從我的角度來看，我不喜歡皇家隊。」安德森說，「這對我來說這將是一個永遠的『牛肉』，就是如此，我不喜歡他們。」（牛肉意即：常用在誰和誰之間有不合事件。） 
儘管安德森表達討厭皇家隊，但針對昨日比賽的頭部觸身球，他認為皇家投手史巴克曼（Glenn Sparkman）並非刻意的，「我知道這是一個意外，我看到他的臉，看起來非常驚恐，而這是一顆失控的變速球，所以我相信他不是有意的。」

請繼續往下閱讀...

不過根據NBC Sports Chicago記者加菲恩（Chuck Garfien）說法，白襪先發羅培茲（Reynaldo Lopez）前半局對多齊爾（Hunter Dozier）丟出近身球，皇家史巴克曼疑似為替隊友出氣，故意選擇對安德森丟觸身報復。

兩隊在4月中就已經因為觸身球引發板凳清空，當時安德森開轟霸氣甩棒惹怒皇家隊，安德森遭故意觸身球報復，最後引發雙方板凳清空，一共4人被驅逐出場，最後安德森被禁賽1場。

▲▼安德森（Tim Anderson）開轟惹議，皇家、白襪板凳清空。（圖／達志影像／美聯社）

▲安德森開轟惹議，皇家、白襪板凳清空。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： 皇家白襪安德森
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