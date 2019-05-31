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南韓名人堂傳奇女將看好安世英　「完全有機會在奧運成功」

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▲▼2019蘇迪曼盃,南韓羽球隊,安世英 。（圖／CFP）

▲2019蘇迪曼盃南韓羽球隊,安世英 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

在蘇迪曼盃小組賽擊敗世界球后戴資穎的南韓小將安世英，可以說是一戰成名，他的世界排名也躍升至41位，日前安世英和入選世界羽聯名人堂的南韓前球后方銖賢一見。方銖賢認為安世英如果能夠持續進步，很有機會在奧運上成功。

安世英是唯一沒有透過排名賽選拔，就進入國家隊的選手，今年只有17歲還在就讀高二，不過在今年超級300賽紐西蘭公開賽決賽擊敗大陸李雪芮，拿下生涯第一座巡迴賽冠軍，之後在蘇迪曼盃三局逆轉戴資穎，讓他一戰成名，不過後來遭到泰國依瑟儂直落二。

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安世英的世界排名也升至41位，日前和方銖賢相見。方銖賢可說是南韓羽壇的傳奇人物，不但曾經登頂球后，1992年巴塞隆納奧運決賽輸給印尼傳奇女將王蓮香，拿下銀牌、1996年亞特蘭大奧運獲得金牌，選擇退休後並以最年輕的身份當選國際羽球總會（IBF）理事。

現年47歲的方銖賢2005年至2009年曾在世界羽聯任職，2019年更入選羽球名人堂，看到安世英的表現也給予鼓勵，「我看了你的比賽，後場的技術比以前進步，不過網前和側邊控制還有不足，要擊敗大陸選手，速度和力量要更提升，必須有能打3局的體能。」

不過方銖賢也看好安世英，「你年紀還那麼小，只要不受傷繼續成長，完全有可能在奧運成功。」安世英見到傳奇偶像也很開心，「在我出生之前，他就是世界傳奇，能和前輩見面很榮幸，我希望也能像前輩那樣，我會讓所有選手感到困難的。」

關鍵字： 安世英
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