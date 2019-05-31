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離開洛磯打擊寫生涯最差　前明星外野手CarGo轉戰小熊

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▲洛磯左打岡薩雷茲單場雙響，打擊大爆走。(圖／達志影像／美聯社)

▲「CarGo」岡薩雷茲以小聯盟合約轉戰小熊。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

昔日強打外野手「CarGo」岡薩雷茲（Carlos Gonzalez）日前遭印地安人指定讓渡，最後被釋出成為了自由球員，不過他很快就找到新工作。根據《ESPN》報導，小熊以小聯盟合約簽下這位前明星球員。

曾入選3屆全明星、榮獲3屆金手套的岡薩雷茲，在2016年拒絕洛磯開出的3年4500萬續約後，最後他以1年500萬美元重返洛磯。近兩年各項打擊數據持續下探，不僅得不到期望的長約高薪，今年以小聯盟合約外帶激勵獎金轉戰印地安人。

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33歲的岡薩雷茲今年離開待了10年的洛磯隊，從山上來到平地，打擊成績下滑更明顯，找不回過去的身手，出賽30場繳出 .210/.282 /.276的難看成績，最終遭到印地安人釋出。

小熊期待岡薩雷茲爆發，以低風險的小聯盟合約簽下，目前外野陣容以阿莫拉（Albert Almora Jr.）、舒瓦柏（Kyle Schwarber）及海沃德（Jason Heyward）為主，預計岡薩雷茲將與三人爭搶外野位置。

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關鍵字： 小熊岡薩雷茲CarGo
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