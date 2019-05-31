曾嗆聖路易很無聊惹議　布萊恩：期待球迷噓爆我們

▲小熊「老大」布萊恩。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

小熊「老大」布萊恩（Kris Bryant）今年1月初曾上節目稱「聖路易很無聊，誰想去那裡打球？」這句玩笑話惹毛紅雀球迷，如今小熊準備前往紅雀進行三連戰，布萊恩也已經做好被噓的準備。

「當然，這感覺不會很好。」布萊恩表示，「我看著馬查多被洋基球迷噓爆，我不知道。我希望他們噓我們所有人，我們想要一場激烈的世仇對抗，在那裡比賽總是很有趣，因為那裡有很多球迷，這讓比賽變得有意思。」

請繼續往下閱讀...

今年初前小熊投手丹普斯特（Ryan Dempster）主持的談話節目，邀請到布萊恩來上節目，聊到在聖路易打球有多無聊，「誰想要在聖路易打球？實在是太無聊的地方。我常常被問想去哪裡打球？不想去哪裡打球？聖路易就是我不想去的地方。」

由於雙方世仇關係，讓布萊恩此話一出馬上引發爭議，在聖路易紅雀效力15年的老將莫里納（Yadier Molina）立即在Instagram上開嗆，「只有低能愚蠢的球員和魯蛇才會像布萊恩跟丹普斯特那樣發表這種的言論。」

「如果任何人說我的家鄉不好，我一定會跟他戰到底，我們必須為自己的家鄉站出來，出面捍衛自己的家鄉，無論誰說什麼，我們都誓死捍衛。」莫里納在社群網站上猛酸布萊恩，表示已經等不及在場上對決了，也加深了小熊和紅雀之間的世仇恩怨。

▲莫里納 。（圖／達志影像／美聯社）



快下載《ETtoday新聞雲》App，準時鎖定中職賽事直播外，5/3-5/31只要每天打開《ETtoday新聞雲》App，進入「中職看ET 上半季冠軍神預測」活動，投票給你認為最有機會奪冠的隊伍，參加投票即可抽【預測參加獎】，預測中季冠軍隊還可再抽【預測成功獎】，雙重大獎等你拿，還不快來滑一下！