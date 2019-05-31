NBA冠軍戰／表弟G1重回戰場　杜蘭特G2可能持續缺戰

▲表弟G1回歸戰場，杜蘭特缺賽。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

勇士在季後賽第一輪面對快艇G2，當時只打了3分多鐘，卡森斯(DeMarcus Cousins)就因為一次救球不慎摔倒在地，隨後他抱住自己的大腿，最後確診為股四頭肌拉傷，至今已經缺席了14場季後賽，不過在總冠軍戰G1「表弟」將重回戰場，對勇士來說絕對是好消息，不過杜蘭特(Kevin Durant)仍無法出賽，目前狀況就連G2也很可能無法登場。

因為阿基里斯腱的傷勢，卡森斯在勇士只打了30場例行賽，到了季後賽他又只打了2場就因為股四頭肌傷勢，導致次輪以及西區冠軍戰都沒有出戰，不過先前柯爾就說卡森斯的傷勢復原情形良好，很有機會在總冠軍戰登場，在G1開打前夕，勇士球團就發出聲明表示卡森斯將再次回到戰場，不過並不是先發出賽，而是從替補出發，先發中鋒將由貝爾擔任。

請繼續往下閱讀...

柯爾談到了卡森斯的傷勢說道，「他做了很棒的復原工作，我們一度認為他賽季報銷，但卡森斯卻復原了，他在康復方面做了很大了努力，在最近一週內卡森斯參加了幾次的訓練並沒有感到不適。」

另外先前在與火箭系列戰造成右小腿輕微拉傷的杜蘭特，至今已經缺賽6場季後賽，雖然有隨隊前往多倫多，不過根據柯爾的說法，杜蘭特很可能總冠軍戰G2也無法登場，這勢必會對勇士造成很大影響，「我們已經宣布他不會打G1了，第二場比賽是星期日(美國時間)而且他沒有在球隊練習，杜蘭特很可能也無法在G2出戰。」

▲杜蘭特G2很可能持續缺戰。（圖／達志影像）