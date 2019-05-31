運動雲

>

NBA冠軍戰／表弟G1重回戰場　杜蘭特G2可能持續缺戰

ETtoday運動雲

▲勇士杜蘭特、卡森斯。（圖／CFP）

▲表弟G1回歸戰場，杜蘭特缺賽。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

勇士在季後賽第一輪面對快艇G2，當時只打了3分多鐘，卡森斯(DeMarcus Cousins)就因為一次救球不慎摔倒在地，隨後他抱住自己的大腿，最後確診為股四頭肌拉傷，至今已經缺席了14場季後賽，不過在總冠軍戰G1「表弟」將重回戰場，對勇士來說絕對是好消息，不過杜蘭特(Kevin Durant)仍無法出賽，目前狀況就連G2也很可能無法登場。

因為阿基里斯腱的傷勢，卡森斯在勇士只打了30場例行賽，到了季後賽他又只打了2場就因為股四頭肌傷勢，導致次輪以及西區冠軍戰都沒有出戰，不過先前柯爾就說卡森斯的傷勢復原情形良好，很有機會在總冠軍戰登場，在G1開打前夕，勇士球團就發出聲明表示卡森斯將再次回到戰場，不過並不是先發出賽，而是從替補出發，先發中鋒將由貝爾擔任。

請繼續往下閱讀...

柯爾談到了卡森斯的傷勢說道，「他做了很棒的復原工作，我們一度認為他賽季報銷，但卡森斯卻復原了，他在康復方面做了很大了努力，在最近一週內卡森斯參加了幾次的訓練並沒有感到不適。」

另外先前在與火箭系列戰造成右小腿輕微拉傷的杜蘭特，至今已經缺賽6場季後賽，雖然有隨隊前往多倫多，不過根據柯爾的說法，杜蘭特很可能總冠軍戰G2也無法登場，這勢必會對勇士造成很大影響，「我們已經宣布他不會打G1了，第二場比賽是星期日(美國時間)而且他沒有在球隊練習，杜蘭特很可能也無法在G2出戰。」

▲▼杜蘭特（Kevin Durant）（圖／達志影像）

▲杜蘭特G2很可能持續缺戰。（圖／達志影像）

關鍵字： NBA總冠軍戰勇士杜蘭特卡森斯
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

明日花綺羅不滿意孫生Size　羞談持久度「感覺他時間比較短」

熱門新聞

中職／紀品宏遭紐維拉爆頭流血　猿迷象迷現場互嗆

中職／味全龍教練團再添2名　郭勝安、陳志偉入列

中職／機會少！敲滿貫砲哭了　林威廷：感謝沒放棄的自己

驚悚！4歲女童被界外球擊中　阿莫拉自責痛哭跪地祈禱

中職／3洋將規定已多年　伯納：需要修正

感受多倫多支持　雷納德自認有改變：這是激動人心的一年

讀者回應

﻿

最新新聞

1進32強驚險　哈勒普要好好睡一天

2南韓名人堂傳奇女將看好安世英　

3NBA總冠軍戰暴龍迷半夜放煙火吵勇士

4運彩看好勇士4比2奪冠賠率2.85

5蔡齊哲要幫兄弟擺脫墊底

熱門新聞

1紐維拉砸紀品宏　猿迷象迷爆衝突

2味全龍教練團　郭勝安陳志偉入列

3敲滿貫砲哭了　林威廷：感謝沒放棄的自己

44歲女童被界外球K　阿莫拉自責痛哭

53洋將規定多年　伯納：需要修正

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

柏納帝那漂亮滑接，沒收林明杰可能形成的安打 | 05/29 兄弟 vs Lamigo 九局上

雙傑6月欲改寫台灣登山史！　挑戰8611M世界第二高峰K2

柏納帝那再見安打 桃猿3比2氣走兄弟

李宗賢游擊方向滾地球，林祖傑漂亮滑接，但傳向一壘發生暴傳 | 05_29 統一 vs 富邦 三局下

李宗賢中間方向滾地，靠著林祖傑的失誤站上一壘 | 05_30 統一 vs 富邦 七局下

爆高雄副市長包庇親妹偽造文書　藍議員酸韓：我知你忙著選總統

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

酒駕撞死2人「一直減刑」判7年　男大生父痛哭：這就是台灣的法律

北宜超狂漂移！超車失控衝向山壁　華麗自轉「車頭炸裂」保桿噴飛

女騎士「起立蹲下＋忘情擺臀」高速狂飆下秒放開雙手做體操
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366