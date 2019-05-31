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搶東奧門票750萬件註冊抽籤申請　台灣6月中下旬開放購票

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▲▼東京奧運門票抽籤登記 。（圖／達志影像／美聯社）

▲東京奧運門票抽籤登記 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

體育中心／綜合報導

東京奧運即將在明年7月24日至8月9日舉行，共有33個項目進行，搶票大戰已經開打。由於必須先上網註冊ID進行抽籤登記，據東京奧運會和殘奧會組委會統計，29日中午截止時間前，ID註冊數就有750萬件，門票網站的累計造訪量更達到2425萬次，此次先進行日本居民以及國內居住者的抽籤申請登記。

東京奧運組委會以及殘奧會組委會29日宣佈，當日上午11點59分截止的購票抽籤申請， ID註冊數達到750萬件，網站的累計造訪量約為2425萬次，同期的銷售階段超過了2012年的倫敦奧運以及2016年的里約奧運，「能夠被這麼多人使用，真的非常高興。」

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據《共同社》報導，此次先辦理日本國內註冊及抽籤登記，從5月9日開始、預定28日凌晨12點截止，卻出現101萬人在網站內等待的狀況，一等就是3個半小時，直到延長後的29日中午截止前，還有約28萬人處於等候狀態，直到下午才讓所有人都完成手續。東京奧運組委會表示，「由於期限延長的失誤，有1000多人重複申請，會再和本人直接聯繫。」

東京奧運組委會以及殘奧會組委會表示，日本國內上網登記抽籤申請的結果，將會在6月20日通過電子郵件通知是否中選，也考慮到電子郵件可能有漏等狀況，也將會用專用網站確認，中選者需要在7月2日前付款完成購票；海外購票則要等到下個月（6月）。

而台灣方面，中華奧會、東京奧運組委會、國際奧會以及JTB台灣共同完成簽署四方合約，JTB台灣為2020東京奧運全台官方售票代理商，預計在6月中下旬開放受理購票事宜，將會再陸續公布細節。比起過去奧運，東京奧運距離台灣可說是非常近，預計會吸引大批搶票人潮，不過每個國家僅有一定配額。

▼東京奧運聖火火炬造型 。

▲▼東京奧運聖火 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 東京奧運
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