運動雲

>

中國桌賽／中日嘗試新混雙組合　林昀儒、鄭怡靜勝北韓闖8強

ETtoday運動雲

▲林昀儒／鄭怡靜混雙。（圖／取自ITTF）

▲林昀儒／鄭怡靜混雙挺進8強。（圖／取自ITTF）

記者顏如玉／綜合報導

國際桌總(ITTF)世界巡迴賽白金等級的中國公開賽，中華混雙再度派出林昀儒／鄭怡靜期盼拼牌，兩人位居第四種子，首輪面對資格賽打進來的北韓組合，順利以3比1奪勝挺進8強，下一輪將面對大陸組合許昕／陳夢。

林昀儒今年起搭配鄭怡靜攻混雙，兩人先是在匈牙利公開賽挺進8強，接著阿曼公開賽直闖冠軍戰，摘下合拍以來首冠，後又在白金級別的卡達公開賽挺進4強、世桌賽打進16強，世界排名也來到第13名。

請繼續往下閱讀...

中國公開賽林昀儒／鄭怡靜以第四種子出擊，首輪面對在資格賽橫掃大陸「丁東組合」樊振東／丁寧挺進正賽的北韓組合安吉宋(AN Ji Song)／金南海(KIM Nam Hae)，林鄭配僅花了38分鐘就以3比1奪勝，挺進8強將碰上大陸組合許昕／陳夢。

東京奧運桌球項目新增混雙，各國都相當重視，也藉由近幾場比賽嘗試各種新組合，大陸許昕先前搭配劉詩雯就拿下世桌賽金牌，目前高居世界第一，被看好在東京奧運奪金，但這次中國賽卻被拆散，許昕改搭陳夢，據中國桌協主席劉國梁表示，這是為了東京奧運的佈局。

「我們不可能始終用同一組合、同一陣容去應對所有可能出現的狀況，」劉國梁說，尤其是大陸隊有許多傑出的選手，「如何更合理去安排、佈局都很重要，畢竟各國也都在磨合、打造自己的策略，這是大家鬥智鬥勇的開始。」

就連日本也派出新組合丹羽孝希／伊藤美誠參賽，兩人在首輪擊敗斯洛伐克組合，挺進8強將面對奧地利組合，若再取勝有可能在4強碰上林昀儒／鄭怡靜。

關鍵字： 中國桌賽林昀儒鄭怡靜混雙北韓
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

推薦閱讀

中國桌賽／北韓橫掃大陸「丁東組合」　闖混雙正賽首輪碰林鄭配

中國桌賽／林昀儒勝大陸青奧金牌進正賽　謙虛表示因幸運球多

中國桌賽／中華男單僅存林昀儒　挺進32強正賽戰香港黃鎮廷

滅火器楊大正為寫K2應援曲爬雪山　「領悟很多想不通的事」

熱門新聞

12強組最強中華隊　洪一中出任總教練

中職／柏安力兒子來啦！羅根要來拯救富邦打線

中職／3洋將規定已多年　伯納：需要修正

王維中隔5年連2天登板　纏鬥6球滑球被大谷翔平敲安打

中職直播／林煜清本季首度登板！瑞安要幫統一拿4連勝

陸媒爆林書豪下季就會轉戰CBA　在暴龍被冰留NBA恐剩老將底薪

讀者回應

﻿

最新新聞

112強教練團6月中　選訓委員不兼

2羅瑞收到DDR祝福　讚雷納德有趣

312強中華隊球員名單　明星賽前產生

4柯瑞：不再面對騎士有點怪怪的

5洪一中扛下12強　吳志揚：沒話說

熱門新聞

112強最強中華隊　洪一中任總教練

2柏安力兒子來啦！羅根要來拯救富邦打線

33洋將規定多年　伯納：需要修正

4王維中連2天登板　滑球被大谷翔平敲安

5富邦林煜清本季首度登板戰統一瑞安

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30周年05/21~05/26精彩投打

中華職棒30年_宣傳片

5/21~5/26中職五大好球

陳子豪上壘後發動盜壘成功 | 05_29 兄弟 vs Lamigo 六局上

柏納帝那漂亮滑接，沒收林明杰可能形成的安打 | 05/29 兄弟 vs Lamigo 九局上

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

根本驚悚片！獨居女回家遭尾隨　恐怖噁男「差一秒」就強行闖入...

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

稱「同志比野狗恐怖」！縣議員質詢惹議...坦言：語意失當

巴西男子拍《復仇者聯盟4》 300人見證電影院感人求婚
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366