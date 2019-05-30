中國桌賽／中日嘗試新混雙組合　林昀儒、鄭怡靜勝北韓闖8強

▲林昀儒／鄭怡靜混雙挺進8強。（圖／取自ITTF）



記者顏如玉／綜合報導

國際桌總(ITTF)世界巡迴賽白金等級的中國公開賽，中華混雙再度派出林昀儒／鄭怡靜期盼拼牌，兩人位居第四種子，首輪面對資格賽打進來的北韓組合，順利以3比1奪勝挺進8強，下一輪將面對大陸組合許昕／陳夢。

林昀儒今年起搭配鄭怡靜攻混雙，兩人先是在匈牙利公開賽挺進8強，接著阿曼公開賽直闖冠軍戰，摘下合拍以來首冠，後又在白金級別的卡達公開賽挺進4強、世桌賽打進16強，世界排名也來到第13名。

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中國公開賽林昀儒／鄭怡靜以第四種子出擊，首輪面對在資格賽橫掃大陸「丁東組合」樊振東／丁寧挺進正賽的北韓組合安吉宋(AN Ji Song)／金南海(KIM Nam Hae)，林鄭配僅花了38分鐘就以3比1奪勝，挺進8強將碰上大陸組合許昕／陳夢。

東京奧運桌球項目新增混雙，各國都相當重視，也藉由近幾場比賽嘗試各種新組合，大陸許昕先前搭配劉詩雯就拿下世桌賽金牌，目前高居世界第一，被看好在東京奧運奪金，但這次中國賽卻被拆散，許昕改搭陳夢，據中國桌協主席劉國梁表示，這是為了東京奧運的佈局。

「我們不可能始終用同一組合、同一陣容去應對所有可能出現的狀況，」劉國梁說，尤其是大陸隊有許多傑出的選手，「如何更合理去安排、佈局都很重要，畢竟各國也都在磨合、打造自己的策略，這是大家鬥智鬥勇的開始。」

就連日本也派出新組合丹羽孝希／伊藤美誠參賽，兩人在首輪擊敗斯洛伐克組合，挺進8強將面對奧地利組合，若再取勝有可能在4強碰上林昀儒／鄭怡靜。