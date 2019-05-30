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驚悚！4歲女童被界外球擊中　阿莫拉自責痛哭跪地祈禱

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▲小熊阿莫拉界外球打到4歲女童自責跪地。（圖／達志影像／美聯社）

▲小熊阿莫拉界外球打到4歲女童自責跪地。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

小熊30日作客太空人比賽中，一名坐在場邊的4歲小女童，遭到小熊阿莫拉（Albert Almora Jr.）界外飛球直擊，阿莫拉第一時間就知道事情不妙，一度蹲在地上自責落淚，直到得知女童沒有生命危險後，與場邊工作人員激動相擁。

這顆界外球直擊了觀眾席的4歲小女童，第一時間全場靜默，比賽也因此中斷，阿莫拉跪地為球迷祈禱，此時兩隊球員也都紛紛跪地，祈禱小女童沒事，阿莫拉自責的情緒讓他留下男兒淚，隊友也上前安慰。

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根據《休斯頓紀事報》報導，一名目擊者指出，當時界外飛球直接飛進三壘區觀眾席，看起來好像打到人了，接著球反彈滾到我身邊，我撿起球後，聽到一陣尖叫聲，接著我看到一名父親抱著女童跑上樓梯。

女童馬上被送醫治療，據美媒報導，女孩仍有意識，但狀態仍相當虛落，只是可以確定的是已經脫離險境，阿莫拉在得知小女孩沒有生命危險後，也激動與工作人員相擁，放下心中的大石。

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關鍵字： 小熊阿莫拉
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