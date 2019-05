驚悚！4歲女童被界外球擊中　阿莫拉自責痛哭跪地祈禱

▲小熊阿莫拉界外球打到4歲女童自責跪地。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

小熊30日作客太空人比賽中,一名坐在場邊的4歲小女童,遭到小熊阿莫拉(Albert Almora Jr.)界外飛球直擊,阿莫拉第一時間就知道事情不妙,一度蹲在地上自責落淚,直到得知女童沒有生命危險後,與場邊工作人員激動相擁。

這顆界外球直擊了觀眾席的4歲小女童,第一時間全場靜默,比賽也因此中斷,阿莫拉跪地為球迷祈禱,此時兩隊球員也都紛紛跪地,祈禱小女童沒事,阿莫拉自責的情緒讓他留下男兒淚,隊友也上前安慰。

Awful scene in the Cubs/Astros game. A small kid was struck with the baseball in the stands. Almora Jr's reaction says it all. Prayers up. pic.twitter.com/fLAdwlsAVi

根據《休斯頓紀事報》報導,一名目擊者指出,當時界外飛球直接飛進三壘區觀眾席,看起來好像打到人了,接著球反彈滾到我身邊,我撿起球後,聽到一陣尖叫聲,接著我看到一名父親抱著女童跑上樓梯。

女童馬上被送醫治療,據美媒報導,女孩仍有意識,但狀態仍相當虛落,只是可以確定的是已經脫離險境,阿莫拉在得知小女孩沒有生命危險後,也激動與工作人員相擁,放下心中的大石。

After Albert Almora Jr. struck a young fan with a foul ball, in between innings he went immediately over to that section to ask about the situation. You can see he is overwhelmed with emotion as him and the security guard have a moment. This is just a terrible & sad situation. pic.twitter.com/Yh3wWmDjhx