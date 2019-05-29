運動家認賠殺出　前救援王朗尼成自由球員

▲朗尼成為自由球員。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

本季效力運動家的王維中，在今（29）日迎來睽違已久的大聯盟登板，王維中就是在上週靠著朗尼（Fernando Rodney）被擺進DFA後才能擠進40人名單。今天運動家也確定將把朗尼釋出，這名42歲的大齡終結者將成為自由球員。

朗尼去年透過交易從雙城來到運動家，不過他來到運動家後出賽22場防禦率3.92，相比在雙城有些為下滑，本季狀況更為低迷，開季出賽17場，投了14.1局，被敲出20支安打，失掉15分都是自責分，防禦率高達9.42，是生涯最慘的數據，也在上週被運動家擺進DFA清出40人名單。

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運動家在指定讓渡時間過後，確定將朗尼釋出讓他成為自由球員，運動家去年執行了朗尼在2019賽季年薪525萬美元（約1.65億台幣）的球隊選擇權，現在釋出還是得支付朗尼剩餘的薪資，因此運動家等於是認賠殺出。

▲外媒認為朗尼還是有機會簽下小聯盟合約延續大聯盟生涯。（圖／達志影像／美聯社）



儘管朗尼不符合運動家要求被釋出，但是根據《NBCsports》報導分析，朗尼這樣有經驗的牛棚投手，有機會在未來與其他隊簽下小聯盟合約，再站上大聯盟舞台也是不無可能。

朗尼17年大聯盟生涯，效力過老虎、光芒、運動家、天使、水手、雙城、響尾蛇、教士、小熊、馬林魚，出賽913場，累積325次救援成功，生涯防禦率3.79。

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