史上最爛開球！　金髮媽媽直接砸向左前方攝影師臉上

Cameraman will never forget this first pitch



(via @FSKansasCity)pic.twitter.com/nW636IdomS — Bleacher Report (@BleacherReport) May 29, 2019

體育中心/綜合報導

白襪29日主場迎戰皇家,邀請球團單月最佳員工擔任開球嘉賓,對於平常沒有打棒球的球迷,要將球投到50英呎遠的本壘板並非一件容易事,果不其人她投出「史上最爛開球」,直接將球砸在一旁的攝影師身上,全場都嚇傻了。

大聯盟歷史上有許多慘不忍睹的開球儀式,包括饒舌傳奇五角(50 Cent)、辛辛那提市長戴維斯(Eric Davis)都投出超離譜開球,就連有過棒球經驗的「抗癌鬥士」里安德(Jordan Leandre)都曾投出超級偏的球,正中後方攝影師褲襠。

這次白襪邀請沒有棒球經驗的球團的單月最佳員工進行開球,她直接把球砸在左前方不遠處的攝影師頭上,全場的球迷都嚇傻了,轉播單位直接把這球封為「史上最爛開球」。

Five years ago today, 50 Cent threw the wildest first pitch of all time



(via @Mets) pic.twitter.com/4MbBs8KLjM — Bleacher Report MLB (@BR_MLB) May 27, 2019