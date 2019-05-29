史上最爛開球！　金髮媽媽直接砸向左前方攝影師臉上

Cameraman will never forget this first pitch



(via @FSKansasCity)pic.twitter.com/nW636IdomS — Bleacher Report (@BleacherReport) May 29, 2019

體育中心／綜合報導

白襪29日主場迎戰皇家，邀請球團單月最佳員工擔任開球嘉賓，對於平常沒有打棒球的球迷，要將球投到50英呎遠的本壘板並非一件容易事，果不其人她投出「史上最爛開球」，直接將球砸在一旁的攝影師身上，全場都嚇傻了。

大聯盟歷史上有許多慘不忍睹的開球儀式，包括饒舌傳奇五角（50 Cent）、辛辛那提市長戴維斯（Eric Davis）都投出超離譜開球，就連有過棒球經驗的「抗癌鬥士」里安德（Jordan Leandre）都曾投出超級偏的球，正中後方攝影師褲襠。

這次白襪邀請沒有棒球經驗的球團的單月最佳員工進行開球，她直接把球砸在左前方不遠處的攝影師頭上，全場的球迷都嚇傻了，轉播單位直接把這球封為「史上最爛開球」。

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Five years ago today, 50 Cent threw the wildest first pitch of all time



(via @Mets) pic.twitter.com/4MbBs8KLjM — Bleacher Report MLB (@BR_MLB) May 27, 2019