水手「閃電俠」保送後一路盜回本壘　超大膽抓準牽制衝本壘

▲史密斯(Mallex Smith)。(圖/達志影像/美聯社)

體育中心/綜合報導

水手快腿史密斯(Mallex Smith),8局獲得保送上壘後,一路從一壘盜回本壘,單場4盜追平隊史紀錄,也是水手睽違7年再次出現盜本壘,幫助球隊6比2擊敗遊騎兵,斬斷6連敗。

史密斯選到保送之後,就展現快腿破壞力,輕鬆盜上二壘,接著盜三壘,最後趁著投手牽制一壘,抓準時間差快速奔向本壘,一壘手回傳捕手馬奇斯(Jeff Mathis)並沒有把球接好,史密斯回來攻下水手的第6分,終場6比2擊退游擊兵。

剛滿26歲的史密斯,去年在光芒以.296/.367/.406打擊三圍,擊出142安,其中包含27支二壘安、10支三壘安,將快腿優勢發揮得淋漓盡致。今年被交易到水手表現不如預期,一度陷入25支4大低潮,4月份結束打擊率不到.170,遭下放小聯盟2週調整,直到5月17日才回到大聯盟。

Mallex Smith will not let the art of stealing bases die! He stole second, third, and home last night — all in a single trip around the bases in the 8th inning. Speed kills. pic.twitter.com/pKz1r9Uuy6