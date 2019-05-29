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水手「閃電俠」保送後一路盜回本壘　超大膽抓準牽制衝本壘

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▲水手，史密斯（Mallex Smith）。（圖／達志影像／美聯社）

▲史密斯（Mallex Smith）。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

水手快腿史密斯（Mallex Smith），8局獲得保送上壘後，一路從一壘盜回本壘，單場4盜追平隊史紀錄，也是水手睽違7年再次出現盜本壘，幫助球隊6比2擊敗遊騎兵，斬斷6連敗。

史密斯選到保送之後，就展現快腿破壞力，輕鬆盜上二壘，接著盜三壘，最後趁著投手牽制一壘，抓準時間差快速奔向本壘，一壘手回傳捕手馬奇斯（Jeff Mathis）並沒有把球接好，史密斯回來攻下水手的第6分，終場6比2擊退游擊兵。

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剛滿26歲的史密斯，去年在光芒以.296/.367/.406打擊三圍，擊出142安，其中包含27支二壘安、10支三壘安，將快腿優勢發揮得淋漓盡致。今年被交易到水手表現不如預期，一度陷入25支4大低潮，4月份結束打擊率不到.170，遭下放小聯盟2週調整，直到5月17日才回到大聯盟。

史密斯回到大聯盟後表現依然沒有太突出的表現，不過似乎在此役找回信心，3打數2安打其中包含4局打回超前分，以及8局的盜壘秀。「我回到大聯盟後一直都沒有太多的貢獻，這些我都知道，」史密斯說道，「但同時這段期間，我也了解到我的優勢，我清楚只要保持信心、在場上保持積極的態度，就能夠幫助球隊拿下更多的勝利。」

總教練薩維斯（Scott Servais）相當滿意史密斯的表現，「很高興他今天打那麼好，而且在他之前，我從來沒看過有人一場盜3次壘的。」

史密斯單場4盜追平生涯最佳、隊史最佳，也是自2012年阿基利（Dustin Ackley）之後水手第一人盜本壘，然而史密斯透露，這是他生涯第2次盜本壘成功，總共嘗試了大概7次才有這2次成功。

關鍵字： 水手史密斯盜本壘
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