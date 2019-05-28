派卓亞近兩季僅打9場　膝傷難痊癒14年生涯恐報銷

▲紅襪佩卓亞（Dustin Pedroia）傷勢纏身，生涯恐就此報銷。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

紅襪35歲明星二壘手佩卓亞（Dustin Pedroia）近年傷勢纏身，嚴重程度超乎外界的想像，紅襪於28日將亞膝傷又作祟的他放進60天傷兵名單，他自己也坦言未來恐怕難以再回到棒球場，生涯很可能就此告終。

被問到是否能夠再回到球場奮戰，佩卓亞自己也無法給出明確的答案，他說：「我不確定，現階段我還需要一些時間，這也是我現在正處於的狀態。」

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根據美媒MassLive報導，派卓亞透露，我的膝傷將永遠無法痊癒，我們現在需要些時間來看看是否能夠再次比賽。今年4月派卓亞傷癒復出，但僅打了6場比賽，卻又因為膝蓋不適，被球團放入傷兵名單，他坦言不考慮再動刀。

「受傷前的最後一次場比賽，我痛到不得不告訴防護員，我無法繼續堅持下去，那是很艱難的一天。」派卓亞表示，「隔天，我起床後，膝蓋傷勢仍舊沒有好轉跡象，我的膝蓋已經不允許我每天都上場比賽。」

派卓亞飽受傷勢困擾，自2018年賽季至今，僅為紅襪隊出賽9場，這兩季打擊三圍僅.097/.176/.097，只有貢獻1分打點。派卓亞傷勢嚴重，短期內無法出賽，台灣旅美好手林子偉近日準備開始恢復訓練，預計會是頂替紅襪內野的頭號選項。

▲台灣旅美好手林子偉。（圖／達志影像／美聯社）



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