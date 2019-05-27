陳偉殷中繼3局失4分　達成生涯第800次三振

▲馬林魚陳偉殷。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

馬林魚台灣投手陳偉殷，27日（台北時間）在馬林魚出戰國民的比賽，4局起登板中繼3局，被打6支安打、3次三振、失4分，達成在大聯盟第800次三振，來到801次三振，馬林魚以6比9輸球。

由於先發投手史密斯（Caleb Smith）在前3局失5分，以0比5落後，陳偉殷在4局下接手投球，未被上壘製造3上3下，5局下先投出三振，來到799次三振，再用內野滾地球形成二出局，連續被2支安打加上暴投被攻占二、三壘，再用二壘飛球化解危機。

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陳偉殷6局下無人出局連續被2支二壘安打，失1分後，對透納（Trea Turner）飆出生涯第800次三振，再被安打占一、三壘，蘭登（Anthony Rendon）敲中外野三壘安打失2分，高飛犧牲打再丟1分，由於三壘手失誤被上壘，最後用三振不再失分。

這場比賽陳偉殷3局用58球，有40個好球，最快球速93.4英哩，因有3次三振，生涯累積有801次三振，是旅美投手在大聯盟最多三振。

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