運動雲

>

卡凡畢吉歐首安首轟出爐！　暴力揮擊扛上二層看台

ETtoday運動雲

▲卡凡畢吉歐敲出生涯首轟。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡凡畢吉歐敲出生涯首轟。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

名人堂球星克雷格畢吉歐（Craig Biggio）之子卡凡畢吉歐（Cavan Biggio），在27日藍鳥對上教士的比賽中，不僅敲出上大聯盟以來的首安，更轟出生涯首發全壘打，將球扛上第2層看台受到球迷和隊友熱烈喝彩，「真的鬆了一口氣，我真的可以好好比賽了。」

進入大聯盟生涯第3場比賽，二壘手卡凡畢吉歐2局首打席就敲出一壘安打，4局選中威斯勒(Matt Wisler)內角稍微偏高的速球打得深遠扛出第2層看台，迎來生涯首發全壘打。這發陽春砲來自他上大聯盟第7個打席，飛行距離長達405英尺約123公尺。

請繼續往下閱讀...

這也讓他直呼鬆了一口氣，「我非常渴望第1支安打，想要卸下這負擔。敲出安打後，感覺終於可以吐一口氣好好打比賽了，真的鬆了一口氣。」生涯別具意義的一刻，爸爸雷格畢吉歐和不少親朋好友也在現場觀戰。

5局藍鳥連續安打的攻勢卡凡畢吉歐也沒有缺席，這次同樣鎖定速球攻擊，逮到偏外角好球敲出帶有1分打點一壘安打。本戰他4支3進帳2打點，藍鳥全隊猛打17支安打，終場10比1大勝教士。「我從小就想要追隨爸爸的腳步，我終於站上大聯盟，現在感覺角色有點互換。變成他坐在觀眾席，我站在球場上，這就是我想要的。」

卡凡畢吉歐小聯盟時期的總教練史耐德( John Schneider)，現在也是大聯盟教練團的一員，對於他的表現印上深刻，「他永遠會滿足，他會持續拿出好表現，這樣的他讓人更加期待。」

快下載《ETtoday新聞雲》App，準時鎖定中職賽事直播外，5/3-5/31只要每天打開《ETtoday新聞雲》App，進入「中職看ET 上半季冠軍神預測」活動，投票給你認為最有機會奪冠的隊伍，參加投票即可抽【預測參加獎】，預測中季冠軍隊還可再抽【預測成功獎】，雙重大獎等你拿，還不快來滑一下！

關鍵字： 卡凡畢吉歐藍鳥
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

熱門新聞

16歲神準少年「吃雞」吃到東奧射擊門票　爸媽反唸：他應該早點睡

生子後范弗利特3戰三分17投14中　Drake又幫納斯按摩

中職／嘟嘟沈穩、費古洛剛來台難溝通　高志綱最有印象

蘇迪曼盃／桃田賢斗、山口茜三局遭逆轉　大陸3比0日本捧冠

強調下季將捲土重來　字母哥記者會仍被惹毛直接離席

中職／不知要打還是守！林泓育開轟拿MVP：蹲到沒感覺

讀者回應

﻿

最新新聞

1岳政華野手選秀　被哥哥岳東華虧

2巴克利預言暴龍奪冠軍

3公鹿今夏首要目標續留羅培茲

4計劃養強投　潘文輝飆150能成長

5搖滾情歌王子范逸臣　為悍將無樂不作

熱門新聞

1他「吃雞」吃到東奧射擊門票　反被爸媽唸

2生子後范弗利特3戰三分17投14中

3潘威倫費古洛　高志綱蹲捕印象深

4蘇迪曼盃／大陸3比0日本捧冠

5強調捲土重來　字母哥記者會被惹毛

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

怎麼投怎麼被打，富邦狂打四分Lamigo投捕無奈 | 05_25 Lamigo vs 富 邦 二局下

二軍中信兄弟 VS LAMIGO桃猿板凳清空

鄭凱文因不滿換投，直接下場將球隨手拋給捕手遭球團罰款警告｜05_15 統一 vs 兄弟 賽後

李宗賢再度展現守備好身手，海豚跳沒收了林立安打 | 05_25 Lamigo vs 富邦 五局上

中華職棒30年_宣傳片

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

同志師影響小孩性向家長籲轉班　台南議員：尊重同志！開同志專班

泡溫泉+煮溫泉蛋！宜蘭太平山必遊　還可搭蹦蹦車、賞夏季楓紅

羅志祥.易烊千璽街舞battle　3分鐘編排...跳3輪才決勝負

不知被耍...目睹番茄醬消失超興奮 他「抖音」尖叫問共犯：你有看見嗎
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366