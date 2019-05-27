卡凡畢吉歐首安首轟出爐！　暴力揮擊扛上二層看台

▲卡凡畢吉歐敲出生涯首轟。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

名人堂球星克雷格畢吉歐（Craig Biggio）之子卡凡畢吉歐（Cavan Biggio），在27日藍鳥對上教士的比賽中，不僅敲出上大聯盟以來的首安，更轟出生涯首發全壘打，將球扛上第2層看台受到球迷和隊友熱烈喝彩，「真的鬆了一口氣，我真的可以好好比賽了。」

進入大聯盟生涯第3場比賽，二壘手卡凡畢吉歐2局首打席就敲出一壘安打，4局選中威斯勒(Matt Wisler)內角稍微偏高的速球打得深遠扛出第2層看台，迎來生涯首發全壘打。這發陽春砲來自他上大聯盟第7個打席，飛行距離長達405英尺約123公尺。

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這也讓他直呼鬆了一口氣，「我非常渴望第1支安打，想要卸下這負擔。敲出安打後，感覺終於可以吐一口氣好好打比賽了，真的鬆了一口氣。」生涯別具意義的一刻，爸爸雷格畢吉歐和不少親朋好友也在現場觀戰。

5局藍鳥連續安打的攻勢卡凡畢吉歐也沒有缺席，這次同樣鎖定速球攻擊，逮到偏外角好球敲出帶有1分打點一壘安打。本戰他4支3進帳2打點，藍鳥全隊猛打17支安打，終場10比1大勝教士。「我從小就想要追隨爸爸的腳步，我終於站上大聯盟，現在感覺角色有點互換。變成他坐在觀眾席，我站在球場上，這就是我想要的。」

卡凡畢吉歐小聯盟時期的總教練史耐德( John Schneider)，現在也是大聯盟教練團的一員，對於他的表現印上深刻，「他永遠會滿足，他會持續拿出好表現，這樣的他讓人更加期待。」

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