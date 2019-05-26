中職／相隔973天開轟　黃恩賜腳抽筋：太久沒打全壘打

▲黃恩賜。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／台南報導

統一獅26日6比2擊敗中信兄弟，黃恩賜2支2皆為長打，包括6局2分砲，但開轟後居然腳抽筋提前退場，獲選單場MVP的他在賽後自嘲：「可能太久沒打全壘打了，原來全壘打要跑4個壘包啊！」

黃恩賜上一次開轟已是2016年9月25日，相隔973天開轟，這僅僅是生涯第6轟，他也感到有點意外，「打出去衝到二壘，想說有機會不是全壘打，放慢速度後，導致腳有點抽筋。」

請繼續往下閱讀...

近況打擊不錯，黃恩賜打擊率升至0.333，他歸功打擊教練劉育辰的協助，「過去太想要更好，卻失去自己原有的好東西，打擊教練幫忙修正揮棒軌跡、揮棒盡量簡單化。」

除了修正揮棒軌跡，黃恩賜透露，今年也針對選球作了一些研究，「想辦法打到想要的球，勁量不要打到投手的引誘球。」對於黃恩賜的表現，黃甘霖也給予肯定，「今天有幾個守備滿重要的。」

快下載《ETtoday新聞雲》App，準時鎖定中職賽事直播外，5/3-5/31只要每天打開《ETtoday新聞雲》App，進入「中職看ET 上半季冠軍神預測」活動，投票給你認為最有機會奪冠的隊伍，參加投票即可抽【預測參加獎】，預測中季冠軍隊還可再抽【預測成功獎】，雙重大獎等你拿，還不快來滑一下！