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中職／相隔973天開轟　黃恩賜腳抽筋：太久沒打全壘打

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▲▼中華職棒總冠軍賽第3戰,統一獅,黃恩賜。（圖／記者季相儒攝）

▲黃恩賜。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／台南報導

統一獅26日6比2擊敗中信兄弟，黃恩賜2支2皆為長打，包括6局2分砲，但開轟後居然腳抽筋提前退場，獲選單場MVP的他在賽後自嘲：「可能太久沒打全壘打了，原來全壘打要跑4個壘包啊！」

黃恩賜上一次開轟已是2016年9月25日，相隔973天開轟，這僅僅是生涯第6轟，他也感到有點意外，「打出去衝到二壘，想說有機會不是全壘打，放慢速度後，導致腳有點抽筋。」

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近況打擊不錯，黃恩賜打擊率升至0.333，他歸功打擊教練劉育辰的協助，「過去太想要更好，卻失去自己原有的好東西，打擊教練幫忙修正揮棒軌跡、揮棒盡量簡單化。」

除了修正揮棒軌跡，黃恩賜透露，今年也針對選球作了一些研究，「想辦法打到想要的球，勁量不要打到投手的引誘球。」對於黃恩賜的表現，黃甘霖也給予肯定，「今天有幾個守備滿重要的。」

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關鍵字： 統一獅中華職棒黃恩賜中信兄弟

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