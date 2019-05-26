中職／01年獅主場封王被砸玻璃　兄弟連夜逃離台南

▲統一獅職棒元年選手李坤哲、鄧耀華及前兄弟象、現任獅隊投捕教練的陳瑞昌。（圖／統一獅提供）



記者王真魚／台南報導

統一獅舉辦「傳統一戰」主題日活動，26日邀請前統一獅鄧耀華及李坤哲以及前兄弟象、現任獅隊投捕教練的陳瑞昌與球迷進行對談，談到難忘的獅象大戰，陳瑞昌對職棒12年台灣大賽最有印象，當時兄弟在獅隊台南主場封王，「走出去看到擋風玻璃破掉...那天就不敢住在台南。」

時間拉回2001年台灣大賽，兄弟陷入1勝3敗困境後，竟然翻轉局勢，最終以4勝3敗奪得總冠軍，在獅隊台南主場拋下勝利彩帶，陳瑞昌到現在仍難忘當時種種激情，「我們一走出去，看到擋風玻璃破掉，那時在人家主場封王有點不好意思，後來連夜開巴士逃到新市附近的汽車旅館休息。」

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「那年的統一獅戰力非常完整，沒想過1勝3敗的我們，能夠翻轉整個戰局、拿到總冠軍。」陳瑞昌說：「封王之後，我看到很多獅迷都在哭，真的感受到對方球迷以及選手在一起的感覺，我自己看了也很感動。」

擔任見面會主持人的知名球評曾文誠補充說道：「沒有經歷過職棒早期的球迷可能不知道，當時只要是獅象大戰，上面（看台）全都警察，真的不誇張，隨時都會有衝突。」

「統一獅只要跟兄弟比賽，根本就是生死鬥。」統一獅職棒元年選手鄧耀華直呼，「每個人精神都相當緊繃，稍微有些擦槍走火，兩邊都會想幹起來，以前的球迷沒有像現在的球迷這麼冷靜，還有球迷會拿椅子往球場丟！」鄧耀華苦笑說：「去看以前的影片，真的是斑斑血淚，下場的人打不好被罵，打得好的話，對面也在罵。」

李坤哲是統一獅元年開幕戰選手，當時先發第7棒右外野手，為獅隊隊史首位右外野、第7棒打者，隔年10月12日在季冠軍戰於台北球場對兄弟象隊，2:3落後的9局下1出局滿壘時，以代打身份上場，從陳逸松手中擊出2分打點的左外野二壘安打，成為統一獅隊登上隊史首次季冠軍的再見安打。

對戰兄弟象代打敲出再見安，李坤哲說：「雖然已經過了20幾年，但那一次真的記憶猶新，那時已經打到第9局，我連釘鞋都換下來了，沒想到教練會叫我代打，因為是沒熱身就上場，結果球來就打，還好被我矇到。」

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