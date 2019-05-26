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世界盃安塔利亞站　中華女團射倒墨西哥摘金

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▲亞運射箭，反曲弓女團摘銀，譚雅婷、雷千瑩、彭家楙。（圖／記者李毓康攝）

▲譚雅婷、雷千瑩與彭家楙於世界盃安塔利亞站奪金。（圖／記者李毓康攝）

記者洪偵源／綜合報導

2019年世界盃射箭賽安塔利亞站，中華隊由譚雅婷、雷千瑩與彭家楙在女子團體賽金牌戰中，強勢以5比1扳倒墨西哥，順利搶下1面金牌，稍晚譚雅婷還要在女子個人賽爭奪銅牌。

譚雅婷、雷千瑩與彭家楙的對手，是瓦倫西亞（Alejandra Valencia）、羅曼（Aida Roman）以及艾維提亞（Mariana Avitia），為2017年墨西哥城世錦賽女子團體賽銀牌得主。

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墨西哥3人組也是2012年倫敦奧運女子團體賽成員，羅曼與艾維提亞還是女子個人賽銀牌與銅牌得主，瓦倫西亞在台北世大運女子個人賽與混雙皆抱回銅牌。

第一盤中華隊雖出現7分箭，但在第2射3人都繳出10分箭，壓過第2射連繳9分箭的墨西哥，取得2比0領先，墨西哥第二盤強勢反彈，先射出3枝10分箭，第1射雷千瑩還出現8分箭。

不過第2射譚雅婷先射9分，ˋ接著雷千瑩、彭家楙都是10分箭，ˋ瓦倫西亞、艾維提亞都射9分箭，羅曼出現8分箭，雙方總分56比56，雙方都取得分數，中華隊來到3比1領先。

第三盤墨西哥先射，瓦倫西雅第1射10分，艾維提亞9分箭，羅曼又出現8分箭，譚雅婷首射10分，雷千瑩、彭家楙都是9分箭，第2射瓦倫西亞再1枝10分箭，之後兩箭都9分箭。

輪到中華隊第2射，譚雅婷、雷千瑩相繼10分箭，只要彭家楙射出9分箭就能獲勝，最終ˋ就以再見9分箭收下金牌，連同前一站上海的銅牌，女團兩站世界盃收穫1金、1銅。

▲亞運射箭，反曲弓女團摘銀，譚雅婷。（圖／記者李毓康攝）

▲譚雅婷還要在個人賽爭奪銅牌。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 射箭譚雅婷雷千瑩彭家楙

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