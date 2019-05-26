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嘉信挑戰賽／潘政琮瞄準美巡第2冠：櫃子空間還夠

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▲▼ 潘政琮 。（圖／PGA巡迴賽提供）

▲潘政琮。（圖／PGA巡迴賽提供，下同）

記者洪偵源／綜合報導

潘政琮在PGA巡迴賽嘉信挑戰賽第3輪，把自己送上有爭冠機會的位置上，面對最後一輪的賽事，他說：「櫃子裡總有空間多放一件夾克（指奪冠）！」

4月在海港城的勝利，潘政琮在傳承高球賽迎來個人生涯首座PGA巡迴賽冠軍，相隔1個月後，又在沃斯堡迎來爭奪冠軍的機會。

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「在RBC（傳承哥球賽）上的經歷一定會幫助到我，我在週日的比賽中會感到更舒服，」潘政琮說，「也知道自己該怎麼做才能獲得領先。」

▲▼ 潘政琮 。（圖／PGA巡迴賽提供）

潘政琮將在第三輪結束的晚上，研究決賽輪的旗位圖，製作比賽計劃，然後「照著計劃走，沉住氣，盡量減少自己的失誤」。

嘉信挑戰賽第3輪，潘政琮打出低於標準桿2桿的68桿，以總桿數203桿、低於標準桿7桿的成績並列第2，落後領先的羅相昱2桿，之前在海港城，也是落後2桿的情況下爭冠。

其實潘政琮一度有機會站上領先者位置，打下5記博蒂後，在收尾的第17與第18洞都吞下柏忌，「總是會失誤的，而失誤的範圍還算可以接受。明天還有18洞，還有很多機會。』

現在櫃子裡有機會在擺一件冠軍夾克，潘政琮也躍躍欲試，他說：「櫃子裡總有多的空間放另一件夾克！」

▲影片來源：PGA巡迴賽提供

關鍵字： 潘政琮高爾夫

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