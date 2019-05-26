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國田賽／陳奎儒13秒34跨破全國　擠身亞洲歷代5傑

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▲陳奎儒。（圖／記者張克銘攝）

▲陳奎儒破全國，成績擠身亞洲歷代5傑。（圖／記者張克銘攝）

記者洪偵源／綜合報導

陳奎儒在台灣國際田徑公開賽男子110公尺跨欄決賽，雖以13秒34打破全國紀錄但離奧運標差0.02秒，成為美中不足的一點，但這成績也衝上亞洲歷年第5傑，也是一項重要的突破。

東京奧運參賽標為13秒32，陳奎儒台灣賽目標就是要拚達標，近況極佳的他，其實很有機會衝擊奧運資格，雖然扼腕，但賽後也表示，自己的速度快到心理層面無法跟上，顯示狀態之好。

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離奧運還有1年時間，陳奎儒維持當前狀態，其實還有機會挑戰達標，他也決定把挑戰重心擺在9月的杜哈世錦賽，且在此之前還有幾場國際賽可以試試，保持健康、維持狀況不乏機會。

13秒32的成績，陳奎儒刷新自己在去年雅加達-巨港亞運所創的13秒39紀錄，過了8個月再度將紀錄改寫，這也是亞洲歷代第5傑的成績，前4名都是中國選手。

亞洲歷代5傑中，第1名是已經退役的名將劉翔，成績12秒88，第2名就是去年亞運在最後關頭超越陳奎儒的謝文駿，成績13秒17，第3名是與劉翔同期選手史冬鵬，成績13秒19，第4名是1997年退役的李彤，成績13秒25，歷代5傑中只有陳奎儒與謝文駿是現役。

▲▼0525 台灣田徑國際公開賽-陳奎儒。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳奎儒還有挑戰達奧運標的機會。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： 田徑陳奎儒

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