國田賽／睽違7年破全國　新一代接力F4挑戰奧運殿堂

▲楊俊瀚等人打破高掛7年的全國紀錄，也敲響了挑戰奧運的可能。（圖／記者黃克翔攝，下同）



記者洪偵源／綜合報導

魏泰陞、王偉旭、楊俊瀚以及鄭博宇組成的4x100公尺接力隊，25日在台灣國際田徑公開賽的男子4x100公尺接力預賽，跑出38秒76成績，打破高掛7年的全國紀錄，也相隔7年再度看見挑戰奧運殿堂的可能性。

4x100公尺接力全國紀錄被楊俊瀚等人改寫前，是2012年由劉元凱、王文堂、梁澤敬以及易緯鎮在同賽事同場地台北田徑場所創的38秒78，當年這批班底也在爭取倫敦奧運門票的關卡，還一度非常接近。

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奧運4x100公尺接力參賽資格，取世界前16成績最佳隊伍獲得參賽權，這一批梯隊從2010年廣州亞運奪銀，一直到2012年，都處於巔峰狀態，雖然蔡孟霖後來受傷，由梁澤敬頂替，狀況依舊高檔。

但可惜的是，當時雖然一度擠進前16強，但後來掉出排名，最後在香港與大阪的賽事一度衝高排名，但在17名止步，倫敦奧運宣告高票落選，也是4x100接力隊離奧運最近的一次，沒想到挑戰奧運的契機與當時創下的全國紀錄一起沉寂了7年。

7年前劉元凱等人在台北田徑場創下全國紀錄同時，同場較勁的香港，由鄧亦峻、黎振浩、吳家鋒以38秒47締造大會紀錄，他們同年6月就鎖定奧運門票，2009年時香港接力成績還不如台灣，短短3年突飛猛進，證明接力的投資價值，也讓當年的接力F4好生羨慕。

挑戰倫敦奧運失利後，雖然劉元凱、王文堂、梁澤敬還入選2014年仁川亞運，但年齡都已偏高，不過楊俊瀚當時已經嶄露頭角，在經過幾次亞青少與亞青賽事洗禮，挑出現在這一批接力梯隊。

魏泰陞、王偉旭、楊俊瀚以及鄭博宇等人，比起7年的梯隊，相對年輕且進步幅度大，雖然經驗可能有些落差，但是這一回破全國紀錄，也同時看見了挑戰奧運的可能性。

目前新一代的接力F4最大的挑戰就是，要先試著取得9月底的世錦賽參賽機會，目前世界最佳16強中，排名第16的澳洲成績是38秒58，必須在之後的比賽超越這個成績才有機會，最好的挑戰時機，就是7月拿坡里世大運，以及接在之後的鑽石聯賽倫敦站。

取得世錦賽參賽權，也代表更進一步打開通往東京奧運的可能性，延續7年前前輩們的棒子，新一批的接力梯隊，將再度向歷史挑戰。