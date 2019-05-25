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國田賽／呂麗瑤me too後斷絕社群媒體　屢創佳績瞄準奧運

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▲香港100公尺跨欄女將呂麗瑤。（圖／記者林育正攝）

▲香港100公尺跨欄女將呂麗瑤。（圖／記者林育正攝）

記者林育正／台北報導

參戰台北田徑公開賽的香港100公尺跨欄女將呂麗瑤兩年前曾發生”me too”控訴遭到性侵的事件，少用社群媒體後，呂麗瑤笑說少滑手機肩頸比較不痠痛，而她也連續在亞運奪下銅牌，亞錦賽刷新個人最佳成績，朝著最終目標奧運邁進。

雖然勇敢站出在臉書上發聲，但也有許多人留言謾罵，因此呂麗瑤決定不把心力放在社群媒體上。「之前臉書都是經紀人我弄，有些人一直罵其實我不看，但她要看，真的很慘，可能有人要找我合作，後來就叫她都不要管了。」

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「很無聊的時候才會發！」呂麗瑤笑說，「社群媒體很多人會看，但要是真的想關注我運動成績，很多方法都可以看得到，我覺得不是必須。」接著她更狂笑表示：「其實沒什麼分別，我一直都很專心訓練，但肩頸沒有那麼累，只是身邊朋友最近發生事情追不上。」

呂麗瑤近期屢創佳績，亞運跑出13秒42奪下銅牌，亞錦賽儘管屈居第4，但以13秒32再創個人最佳，繼續朝達標奧運12秒84邁進。「今年整個比賽期都往前推，以前我們有很多比賽把速度提升起來，現在一開始要跑到最好比較難。最困難是心理，身體教練已經幫我做到很好，心態要興奮起來這是最難的，好像在夢遊，跑完之後就醒那真的太遲了。」

她透露其實香港跨欄選手較少，比賽都直接進行決賽，跑道還不一定會滿。不過外出比賽，看到中國、台灣和日本等地的選手就非常興奮，自己也更進入狀況。「我跟謝喜恩比較熟，我們在2012年就一起比賽，認識她很久。」要晉級明年的東京奧運，呂麗瑤還有不少進步空間，是非常大的挑戰，「我沒特別想，無論標準是怎樣我就盡力去做，沒有特別想達標或不達。我目標就是想去奧運，什麼時候去也說不準。」

在台北田徑公開賽女子100公尺跨欄決賽，呂麗瑤跑出13秒46奪下銀牌。

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關鍵字： 國田賽呂麗瑤

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