運動雲

>

湖人新主帥給紫金小將們高度評價　球哥最獨特

ETtoday運動雲

▲湖人英格雷、庫茲馬、博爾、哈特。（圖／CFP）

▲湖人新任主帥佛蓋爾給予紫金小將高度評價。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

湖人先前終於找來前溜馬主帥佛蓋爾(Frank Vogel)來擔任新教頭，儘管許多人都不看好他能帶領紫金軍團起飛，但佛蓋爾已經開始觀察湖人各個球員的能力，同時也大讚紫金小將們，其中更對「球哥」博爾(Lonzo Ball)給予高度評價，認為他是最獨特的球員。

由於湖人大多是年輕球員所組成，雖然有著活力跟拼勁，但卻缺少許多經驗，不過這也無法掩飾他們的天賦潛力，才剛到湖人的佛蓋爾就立刻分享了對於小將們的看法，對於庫茲馬(Kyle Kuzma)他表示，「庫茲馬在生涯前2年就大放異彩，外界曾對於他在首輪末段才被選上有著疑慮，許多人因為錯過他感到氣憤，庫茲馬可以運球、傳球、投籃、防守，他在進攻端所做的事情，不像是一名二年級生的表現，庫茲馬技術很成熟，天空才是他的極限。」

請繼續往下閱讀...

儘管庫茲馬已經獲得很高評價，但佛蓋爾卻對博爾有著不一樣的期望，「博爾是我研究過最獨特的球員之一，他厲害的地方在於傳球的意願以及視野，能夠為隊友創造機會，這些都符合我對球隊打法的構想，所以我對他未來能夠帶給球隊的作用感到很興奮。」

另外對於英格雷(Brandon Ingram)這名搖擺人，佛蓋爾則說，「英格雷前途不可限量，最關鍵一點就是因為他還非常年輕，而他在年紀很小的時候就擁有一些成就；英格雷掌握了所有技術，又有身高以及臂展又長，運動能力非常突出，他只需要像其他年輕球員一樣，學習能夠幫助球隊贏球的習慣。」

▲湖人博爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲博爾被讚賞是最獨特球員。（圖／達志影像／美聯社）

快下載《ETtoday新聞雲》App，準時鎖定中職賽事直播外，5/3-5/31只要每天打開《ETtoday新聞雲》App，進入「中職看ET 上半季冠軍神預測」活動，投票給你認為最有機會奪冠的隊伍，參加投票即可抽【預測參加獎】，預測中季冠軍隊還可再抽【預測成功獎】，雙重大獎等你拿，還不快來滑一下！

關鍵字： NBA湖人庫茲馬博爾英格雷

<驚>UA運動服居然暗藏礦物粉末

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

中職二軍／觸身球清空板凳　林威助：故意的？林振賢：故意

中職二軍／還原衝突事件　林振賢：沒說觸身球是故意

瓊斯盃／陳盈駿、劉錚領銜　中華藍23人名單公佈

SBL／達欣回社甲　張智峰「又」碰球隊不玩：擔心球員後續

中職／伯納直覺對了！陳子豪代打轟　但明天繼續板凳

中職／Lamigo隊友比韓職好相處　柏納帝那：索沙比以前更強

讀者回應

﻿

最新新聞

1陳仕朋8局好投！富邦隊史首5連勝

2期待輔大三塔　喬楚瑜UBA轉型4號

3硬聯投手獎吳菖育好投卻最愛鈴木一朗

4陳奎儒13秒34跨破全國

5兄弟保送、失誤掉4分　6局獅8：4象

熱門新聞

1故意觸身清空板凳　林威助質問林振賢：故意的

2還原衝突事　林振賢：沒說是故意

3瓊斯盃中華藍23人名單公佈

4SBL／張智峰又碰球隊不玩心情差

5陳子豪代打開轟　伯納的直覺對了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

二軍中信兄弟 VS LAMIGO桃猿板凳清空

鄭凱文因不滿換投，直接下場將球隨手拋給捕手遭球團罰款警告｜05_15 統一 vs 兄弟 賽後

鄭凱文解決掉藍寅倫後，向觀眾兩度鞠躬 | 05_22 Lamigo vs 兄弟 賽後

陳禹勳上場中繼投出三上三下的半局 | 05_23 Lamigo vs 兄弟 八局下

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

傳教好崩潰！信徒「誠實回答」　3分鐘打臉13次...師父超惱羞

搶一早登記同志婚！陳雪：3分鐘手續我們走了10年

小六女顧癱母4年...幫梳洗、換尿布 不喊苦「只盼媽媽健康」惹鼻酸

快起來摸摸我！不知教授好友去世…忠心毛孩「堅守棺材旁」不肯走

大S被邀演「王大陸的媽媽」　小S安慰超勵志…被阿雅一句話破功！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366