湖人新主帥給紫金小將們高度評價　球哥最獨特

▲湖人新任主帥佛蓋爾給予紫金小將高度評價。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

湖人先前終於找來前溜馬主帥佛蓋爾(Frank Vogel)來擔任新教頭，儘管許多人都不看好他能帶領紫金軍團起飛，但佛蓋爾已經開始觀察湖人各個球員的能力，同時也大讚紫金小將們，其中更對「球哥」博爾(Lonzo Ball)給予高度評價，認為他是最獨特的球員。

由於湖人大多是年輕球員所組成，雖然有著活力跟拼勁，但卻缺少許多經驗，不過這也無法掩飾他們的天賦潛力，才剛到湖人的佛蓋爾就立刻分享了對於小將們的看法，對於庫茲馬(Kyle Kuzma)他表示，「庫茲馬在生涯前2年就大放異彩，外界曾對於他在首輪末段才被選上有著疑慮，許多人因為錯過他感到氣憤，庫茲馬可以運球、傳球、投籃、防守，他在進攻端所做的事情，不像是一名二年級生的表現，庫茲馬技術很成熟，天空才是他的極限。」

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儘管庫茲馬已經獲得很高評價，但佛蓋爾卻對博爾有著不一樣的期望，「博爾是我研究過最獨特的球員之一，他厲害的地方在於傳球的意願以及視野，能夠為隊友創造機會，這些都符合我對球隊打法的構想，所以我對他未來能夠帶給球隊的作用感到很興奮。」

另外對於英格雷(Brandon Ingram)這名搖擺人，佛蓋爾則說，「英格雷前途不可限量，最關鍵一點就是因為他還非常年輕，而他在年紀很小的時候就擁有一些成就；英格雷掌握了所有技術，又有身高以及臂展又長，運動能力非常突出，他只需要像其他年輕球員一樣，學習能夠幫助球隊贏球的習慣。」

▲博爾被讚賞是最獨特球員。（圖／達志影像／美聯社）

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