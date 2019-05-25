玉山盃／台東、高雄折返跑　陽建福回高苑指導當學習

▲玉山盃，高雄市教練陽建福。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

前統一獅投手陽建福在被釋出後，回到基層指導球員，台東、高雄折返跑，雖然路途遙遠，但他仍在過程中學習，不覺得辛苦。

陽建福表示，因為剛過來（高苑工商）沒多久，又接近比賽，主要是提醒球員心態的方面。高雄市聯隊投手群來自3所學校，除了高苑之外，還有普門中學、三民高中，投手群都接受陽建福的指導，三民高中張弘稜25日在玉山盃賽事因先發投手不穩，原本設定第4局才登板，提前到2局，陽建福也趕緊告訴他如何應對。

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張弘稜身高190公分，身材有他的優勢，他透露，「陽（建福）教練告訴我心態調整方面，每一局都要像有危機一樣的心情去投球。」陽建福則說，「他身材有優勢，動作也有小細節需要改，但比賽期間改這些不一定有效果，所以我是教他心態，如何盡快適應場上的狀況。」

陽建福平日在台東縣新生國中執導，假日過來高苑工商幫忙訓練投手群，他透露，「這邊教練給球員的訓練方式都是對的，調整還不錯，我再加一點心理層面的部分。」

暫時卸下球員身份到基層指導，而且還台東、高雄折返跑，陽建福表示，「不會辛苦啦！剛開始沒辦法適應，但也慢慢去享受教球的過程，這也是一種學習，以前都是練自己的，現在是要看所有投手，了解他們的個性、動作、球路，個別去指導。」