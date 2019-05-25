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東冠G6暴龍主場搶勝　盼闖入隊史24年來首度冠軍戰

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▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

 ▲暴龍盼用主場優勢搶勝。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

東區冠軍戰G6將在26日回到多倫多開戰，先前贏下關鍵G5的暴龍，已經取得聽牌優勢，現在回到主場需要善用地主優勢搶下勝利，除了雷納德(Kawhi Leonard)要砍分之外，替補球員也要出來幫忙分擔壓力，只要穩定發揮，暴龍就能創下隊史24年以來，首度闖入總冠軍戰紀錄。

暴龍原先處境相當艱困，因為被2比0大幅領先，不過他們卻展現強大韌性連扳3戰回來，瞬間讓戰況翻轉，從原先9％的晉級機率暴升到82％，同時也把公鹿逼到了絕境。G6在多倫多作戰，暴龍有絕對優勢，因為先前多倫多軍團在主場征戰還未輸球，若想要晉級總冠軍戰，除了善用主場優勢之外，當家一哥雷納德也需要延續在這個系列戰場均30.4分，8籃板，3.8助攻的表現，給予穩定的火力。

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另外暴龍的替補也需要有更多人幫助「可愛」得分，先前能夠贏下G5以及G4就是因為范弗利特(Fred VanVleet)重拾投籃技能包，在外線頻頻開火，加上伊巴卡(Serge Ibaka)也有強勢的發揮，只要G6多倫多延續前面的團隊火力，並且在防守端壓制「字母哥」就有很大機會能夠殺入總冠軍戰。

由於暴龍才建隊24年，是相當年輕的隊伍，暴龍隊史最佳的戰績就只有在2016年闖入東區冠軍戰，只要能夠贏下G6，將是隊史上第一次打進總冠軍戰，不僅暴龍團隊的成就能夠達到新的高度，就連雷納德的地位也會更加提升。

▲暴龍雷納德、公鹿安戴托昆波。（圖／CFP）

▲暴龍有望建隊24年首闖總冠軍戰。（圖／CFP）

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