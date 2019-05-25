UFC／麥葛雷格備戰復出　弄傷左手也難不倒嘴砲王

▲麥葛雷格外傳將在7月復出。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

前UFC雙料冠軍「嘴砲王」麥葛雷格（Conor McGregor）3月份宣布從MMA退役，不過麥葛雷格近期上節目放話想與梅威瑟（Floyd Mayweather Jr.）再打一場，根據外電報導，他有機會在夏天復出參賽。嘴砲王也正在馬不停蹄地持續訓練，在他最新的貼文中可以看到他弄傷了左手，不過也絲毫沒有要放棄的意思。

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▲UFC史上最多勝塞羅尼對麥葛雷格下戰帖。（圖／達志影像／美聯社）



麥葛雷格3月份宣布退役，不過他先前也有過宣佈退休後重返賽場的紀錄，再加上他自己曾上節目放話想與「五月天」梅威瑟用MMA規則再打一場。另外UFC史上最多勝「牛仔」塞羅尼（Donald Cerrone）也像麥格雷格下戰帖，希望嘴砲王能夠在7月的比賽中復出與他交手。

儘管目前在UFC官網上還沒看到塞羅尼與麥葛雷格的對戰預告，但是根據《ESPN》報導，嘴砲王正在積極地訓練當中，他有機會在今年夏天或是秋天時復出，時間點恰好符合塞羅尼的邀約，目前應該就等UFC與麥葛雷格團隊談好出賽價碼。

在 Instagram 查看這則貼文 Conor McGregor Official（@thenotoriousmma）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 24 日 上午 8:32 張貼

嘴砲王在IG上最新的貼文，左手明顯有傷勢的包紮，他在推文內提到，「我每次訓練都把自己逼到極限，每個挑戰我都會接受並且去克服，沒什麼事情能夠阻止我前進。」根據知情人士表示，麥葛雷格的傷勢應該不嚴重，但是他所屬的團隊不願透露這個傷勢，是否需要動手術。

今年30歲的麥葛雷格，UFC生涯21勝4敗，不過自從他在去年10月輸給輕量級冠軍諾曼戈曼德夫（Khabib Nurmagomedov）後，至今沒有在打過任何比賽。

▼麥葛雷格去年10月敗給諾曼戈曼德夫。（圖／達志影像／美聯社）



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