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中職／陳琥對決王玉譜　運彩看好兄弟

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▲▼統一獅,王玉譜。（圖／記者季相儒攝）

▲統一獅王玉譜。（圖／記者季相儒攝）

體育中心／綜合報導

統一獅、中信兄弟3連戰第2場，獅隊派出王玉譜掛帥先發，兄弟則是推出今年首度拼上一軍的陳琥登板。台灣運彩開盤，看好兄弟。

今日運彩開盤，共有讓分、不讓分、大小總分、單雙數4種玩法。讓分方面開出兄弟讓1.5分，賠率1.95，統一獅受讓1.5分，賠率1.55，大小總分開出10.5分，大分賠率1.75，小分賠率1.75，不讓分方面統一賠率1.85，中信兄弟不讓分賠率1.65，單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

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兄弟目前面臨土投崩盤危機，在楊志龍及黃恩賜相繼降二軍調整後，兄弟拉上年輕小將陳琥及王奕凱取代先發輪值的空缺。陳琥本季從二軍出發，5場先發出賽，有4場是優質先發，防禦率2.51，戰績3勝0敗。優異的投球表現也讓他獲得教練團的信任，期待陳琥的表現能為目前渴望勝利的兄弟帶來好消息。

統一王玉譜於5月開始扛下獅隊的先發重任。上一場先發出賽面對富邦，主投5局失3分（2分自責分），被敲5支安打，送出2K，吞下敗投。兄弟陣中僅有彭政閔、王勝偉面對王玉譜最有心得，去年對戰打擊率高達0.800及0.667。王玉譜本季首度先發面對兄弟，期待他能拿出去年對戰的壓制能力，帶領獅隊奪下勝利。

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