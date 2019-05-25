嘴綠認為總冠軍戰少了詹皇很奇怪　享受雙方對決

▲格林認為總冠軍少了詹皇感覺很怪。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

勇士自從柯爾(Steve Kerr)執教後，不僅掀起了小球旋風，同時他們也成為了近年的頂級球隊，已經連續5年都殺入總冠軍戰，同時現在也在為3連霸邁進，不過他們過去的死敵詹姆斯(LeBron James)今年卻無緣季後賽，這讓許多球迷感覺很不習慣，就連勇士防守悍將格林(Draymond Green)也表示總冠軍戰舞台沒有「詹皇」很怪，自己很享受和他的對決。

過去4年間，勇士全部殺入總冠軍戰，在今年他們也沒有任何意外的進入總冠軍戰，不過這次很不一樣的是，他們將要面對的並不是「詹皇」所率領的球隊，而是公鹿或暴龍其中一支隊伍，這也讓球迷感到不慣。過去4年間，總冠軍戰都上演「勇騎大戰」，更可以說是詹姆斯對抗勇士隊，儘管雙方是死對頭，但打著打著也產生了一定的情感，勇士球員也很不習慣沒有詹姆斯的總冠軍舞台。

請繼續往下閱讀...

其中最想念「詹皇」的就是過去在場上不斷與詹姆斯有爭執與衝突的格林，「當你發現需要面對截然不同的對手時候，這真的超級奇怪，作為籃球迷，總冠軍的戰場上沒有詹姆斯，這真的很怪，當有機會和他這樣出色的球員對抗的時候，往往都會很享受這樣的機會。」

詹姆斯過去已經連續8年打進總冠軍戰，對於所有人來說，總冠軍戰彷彿都已經習慣有「詹皇」，而他最熟悉的對手也就是勇士，現在格林出現表達自身想法，可謂英雄惜英雄，而雙方交手的4次總冠軍戰中，勇士取得了3次總冠軍，詹姆斯則是在2016年以1比3的落後大幅逆轉奪冠。

▲格林很享受與詹皇的對決。（圖／達志影像／美聯社）

快下載《ETtoday新聞雲》App，準時鎖定中職賽事直播外，5/3-5/31只要每天打開《ETtoday新聞雲》App，進入「中職看ET 上半季冠軍神預測」活動，投票給你認為最有機會奪冠的隊伍，參加投票即可抽【預測參加獎】，預測中季冠軍隊還可再抽【預測成功獎】，雙重大獎等你拿，還不快來滑一下！