KD原以為傷勢更嚴重　自認在勇士付出了一切

▲杜蘭特原先以為自己的傷勢更嚴重。（圖／達志影像）



記者張曜麟／綜合報導

勇士無解進攻機器杜蘭特(Kevin Durant)在與火箭的系列戰G5不慎造成右小腿拉傷，現今已經缺席5場季後賽，對於自己遲遲無法復出，杜蘭特近期坦言原先以為自己受傷會更嚴重，另外因為在他缺席下，勇士打出更強勢表現，也讓外界稱勇士根本不用KD，杜蘭特對此則說自己已經為了球隊付出一切。

面對火箭的G5，杜蘭特在第三節最後階段於底角跳投落地後，未和防守球員有任何碰撞，但他卻看了自己腳部並摸了肌腱的位置，原先大家都認為他是阿基里斯腱受傷，好在最後檢查結果是小腿輕微拉傷，杜蘭特則在近期回顧了自己受傷的影片，「我看了自己比賽當天受傷的影片，當時的球評米勒(Reggie Miller)看到這一幕大喊『這是肌腱受傷，杜蘭特的肌腱受傷了』很顯然當時看到這一幕的所有人都很緊張。」

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「我感覺當時就像被人絆倒，後來我慢慢走回更衣室，當下我腦中浮現的第一個人就是卡森斯(DeMarcus Cousins)曾經說過的話，還有Kobe也說過，因為他們也受過類似的傷，那種感覺就像被人踢了一腳或有人絆倒，我試圖整理自己情緒，並想辦法解決問題，於是我開始嘗試自己走幾步路，發現還可以給自己小腿增加一些身體重量的時候，我鬆了一口氣，才發現傷勢並沒有想像嚴重。」杜蘭特回憶自己受傷的感受表示。

由於杜蘭特受傷後，勇士打出更強勢表現，讓外界都直呼金州根本不用杜蘭特，對於這樣的質疑，杜蘭特回應，「我來到這裡以後一直都是這樣，大家永遠在說勇士和KD，我理解這一點，我覺得隊友和整個球隊都清楚我所做的一切，都是為了融入這裡的文化，我已經做了球員、社區形象大使等所有事情，但外界還是很不喜歡看到我們在一起，這些我也可以理解。」

▲杜蘭特認為自己為勇士付出了一切。（圖／達志影像／美聯社）

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