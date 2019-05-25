林書豪要搭巴士離開球館　公鹿保全不認識攔下盤問

▲林書豪要搭巴士離場卻遭公鹿保全攔下。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

到了季後賽不被教練信任的林書豪，儘管沒有太多表現機會，但他在場外依舊發生了小插曲，近期林書豪接受採訪時透露，在東區冠軍戰G2作客密爾瓦基，賽後準備去搭乘球隊巴士，竟然遭到了公鹿隊的保全人員給擋下，完全沒有認出他就是暴龍的球員。

林書豪表示，「在密爾瓦基的第2場比賽後，我準備去搭球隊的巴士離開，結果我卻被公鹿的保全人員給叫住，當時他對我說『你要去哪裡』，我回答『呃，我準備去搭巴士。』」隨後林書豪繼續說，「那名保全很疑惑對我說『什麼？你的通行證在哪，而我就想著，『我沒有通行證，我不知道你在說什麼，我沒有通行證。』而林書豪也坦言這種情況很常發生，所以自己已經習慣了。

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林書豪季中轉來暴龍後，雖然隨隊闖入東區冠軍戰，但卻不受主帥納斯(Nick Nurse)的信任，在季後賽中出戰了7戰，而且幾乎都是垃圾時間所登場，出賽最多時間的也不過才6分鐘，在季後賽中只繳出場均1.3分，0.4籃板，0.6助攻。林書豪遭到客隊的保全阻攔已經不是第一次，同時他也因為是黃種人的關係，在場上不受裁判青睞，甚至先前還因為他綁黑人辮髮，遭到過去籃網球星馬丁(Kenyon Martin)批評。

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