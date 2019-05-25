運動雲

>

林書豪要搭巴士離開球館　公鹿保全不認識攔下盤問

ETtoday運動雲

▲暴龍林書豪。（圖／CFP）

▲林書豪要搭巴士離場卻遭公鹿保全攔下。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

到了季後賽不被教練信任的林書豪，儘管沒有太多表現機會，但他在場外依舊發生了小插曲，近期林書豪接受採訪時透露，在東區冠軍戰G2作客密爾瓦基，賽後準備去搭乘球隊巴士，竟然遭到了公鹿隊的保全人員給擋下，完全沒有認出他就是暴龍的球員。

林書豪表示，「在密爾瓦基的第2場比賽後，我準備去搭球隊的巴士離開，結果我卻被公鹿的保全人員給叫住，當時他對我說『你要去哪裡』，我回答『呃，我準備去搭巴士。』」隨後林書豪繼續說，「那名保全很疑惑對我說『什麼？你的通行證在哪，而我就想著，『我沒有通行證，我不知道你在說什麼，我沒有通行證。』而林書豪也坦言這種情況很常發生，所以自己已經習慣了。

請繼續往下閱讀...

林書豪季中轉來暴龍後，雖然隨隊闖入東區冠軍戰，但卻不受主帥納斯(Nick Nurse)的信任，在季後賽中出戰了7戰，而且幾乎都是垃圾時間所登場，出賽最多時間的也不過才6分鐘，在季後賽中只繳出場均1.3分，0.4籃板，0.6助攻。林書豪遭到客隊的保全阻攔已經不是第一次，同時他也因為是黃種人的關係，在場上不受裁判青睞，甚至先前還因為他綁黑人辮髮，遭到過去籃網球星馬丁(Kenyon Martin)批評。

快下載《ETtoday新聞雲》App，準時鎖定中職賽事直播外，5/3-5/31只要每天打開《ETtoday新聞雲》App，進入「中職看ET 上半季冠軍神預測」活動，投票給你認為最有機會奪冠的隊伍，參加投票即可抽【預測參加獎】，預測中季冠軍隊還可再抽【預測成功獎】，雙重大獎等你拿，還不快來滑一下！

關鍵字： NBA林書豪暴龍

<驚>UA運動服居然暗藏礦物粉末

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

中職二軍／觸身球清空板凳　林威助：故意的？林振賢：故意

中職二軍／還原衝突事件　林振賢：沒說觸身球是故意

瓊斯盃／陳盈駿、劉錚領銜　中華藍23人名單公佈

SBL／達欣回社甲　張智峰「又」碰球隊不玩：擔心球員後續

中職／伯納直覺對了！陳子豪代打轟　但明天繼續板凳

中職／Lamigo隊友比韓職好相處　柏納帝那：索沙比以前更強

讀者回應

﻿

最新新聞

1陳仕朋8局好投！富邦隊史首5連勝

2國田賽／楊俊瀚100M10秒23奪銀

3期待輔大三塔　喬楚瑜UBA轉型4號

4硬聯投手獎吳菖育好投卻最愛鈴木一朗

5陳奎儒13秒34跨破全國

熱門新聞

1故意觸身清空板凳　林威助質問林振賢：故意的

2還原衝突事　林振賢：沒說是故意

3瓊斯盃中華藍23人名單公佈

4SBL／張智峰又碰球隊不玩心情差

5陳子豪代打開轟　伯納的直覺對了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

二軍中信兄弟 VS LAMIGO桃猿板凳清空

鄭凱文因不滿換投，直接下場將球隨手拋給捕手遭球團罰款警告｜05_15 統一 vs 兄弟 賽後

鄭凱文解決掉藍寅倫後，向觀眾兩度鞠躬 | 05_22 Lamigo vs 兄弟 賽後

陳禹勳上場中繼投出三上三下的半局 | 05_23 Lamigo vs 兄弟 八局下

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

傳教好崩潰！信徒「誠實回答」　3分鐘打臉13次...師父超惱羞

搶一早登記同志婚！陳雪：3分鐘手續我們走了10年

小六女顧癱母4年...幫梳洗、換尿布 不喊苦「只盼媽媽健康」惹鼻酸

快起來摸摸我！不知教授好友去世…忠心毛孩「堅守棺材旁」不肯走

大S被邀演「王大陸的媽媽」　小S安慰超勵志…被阿雅一句話破功！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366