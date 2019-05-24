中職／長達一周在板凳　陳子豪認份做好準備代打開轟





▲中信兄弟陳子豪。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台南報導

中信兄弟陳子豪8局代打敲出3分砲，助隊5比2逆轉統一獅，也終止近期3連敗。陳子豪上一次先發已是17日，長達一周都在板凳待命，他也明白自己的任務，「我就是要打右投的，其實在準備上面也滿輕鬆，尊重總教練的安排，不會多說什麼，最重要是做好自己的工作。」

陳子豪上次先發是5月17日，對戰富邦悍將4支2，且2場開轟，但18日至今都在後面準備，他說：「剛好對方（先發）都是左投，自己可能對左投掌握比較不好，不管怎樣，就是把自己準備好。」

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8局從統一獅劉軒荅手中敲出全壘打，且第2球就攻擊，他說：「也沒特別設定球路，主要是攻擊高球，對方正好是高苑學弟，我也算是滿了解他的，知道他剛上來時，失投球可能會比較多。」

陳子豪明白自己的任務，只要對方是左投，他的先發機率並不高，幾乎都會在板凳待命，不過在場邊準備也沒有閒著，「像今天就有注意投手熱身，自己跟著節奏揮棒，想像上場打擊的感覺，大概5局後就會開始準備。」

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