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SBL／達欣回歸社甲　張智峰、周儀翔不捨：強權的沒落

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▲張智峰、周儀翔、學姊。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲張智峰、周儀翔、「學姊」黃瀞瑩，出席SYM鬥到底。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／台北報導

挑戰CBA第2個賽季，周儀翔休賽季返台與老隊友張智峰，參加SYM鬥到底城市爭霸賽。2個賽季前他們倆才攜手舉起第14季SBL冠軍，如今老東家達欣傳出將退出SBL回歸社甲，兩人都表達不捨，難過這支歷史悠久的勁旅要走到這一步。

「其實我對細節不太了解，但聽到之後還是覺得很可惜，」周儀翔說道，「SBL球隊已經很少了，現在又聽到達欣的消息，當時不是他們選我，我也不會有現在的舞台，看到一個傳統強隊慢慢淡去，真的會很難過。」

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周儀翔在第12季SBL選秀會被達欣以首輪第4順位挑中，短短3年SBL生涯就拿下2次年度MVP，2017年幫助達欣奪冠後西進挑戰中國CBA，以選秀榜眼身份加盟江蘇同曦，本季轉戰新疆廣匯飛虎。

周儀翔表示，休賽季返台後都在幫忙老婆帶8個月大的兒子，餵奶、換尿布全包，「之前都是老婆在帶小孩的，真的很辛苦，現在有空就由我來帶。」而周儀翔也名列日前籃協公佈的瓊斯盃中華藍隊大名單。

在第15季SBL賽季結束後高掛球鞋，張智峰轉任達欣助理教練，沒想到短短一年就碰上球隊退出SBL，張智峰坦言心情相當複雜，「我們很早就知道今年可能會面臨這樣的處境，所以心裡已有準備，沒想到達欣會有這一天。目前教練團還沒有解散，所以就等待球隊的安排，我比較擔心的是那些還在打球的球員們。」

張智峰透露，現階段有在帶基層籃球，也打算繼續往教職、教練的道路走，一步一步慢慢學習。過去歷經中華職籃幸福豹解散的他，無奈的表示沒想到自己會碰上兩次球隊陷入困境。

▲張智峰、周儀翔、學姊。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲學姊黃瀞瑩大玩自拍。（圖／記者潘泓鈺攝）

關鍵字： 達欣SBL周儀翔張智峰學姊

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