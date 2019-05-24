中職／蔡齊哲投不滿1局狂失6分　伯納：投球要有霸氣

▲中信兄弟投手蔡齊哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台南報導

中信兄弟近11戰僅1勝，先發投手表現不理想，蔡齊哲23日對戰Lamigo桃猿僅投0.2局慘失6分吞敗，總教練伯納認為他投得太閃躲，特別是面對左打，無法勇敢以內角球對決，「投手要勇於攻擊，不能害怕。」

蔡齊哲15日對戰統一獅繳出6局僅失2分好投，但昨天面對桃猿未投滿1局便提前退場，合計面對9打席被敲4安，包括2轟，另奉送出3次保送，失掉6分皆為責失，承擔敗投。

請繼續往下閱讀...

伯納指出：「投手應該要拿出霸氣，不能害怕，如果太過膽怯，別說是獅子、猴子，老鼠都能把你生吞，昨天齊哲對左打內角球使用不夠，一直投外角球，本來就容易被打。」蔡齊哲坦言自己太在意球的位置而太過出力，導致控球不穩，「球隊最近在連敗，真的很想幫助球隊止敗，在投球上可能想比較多，投起來不太順，找不到節奏。」

蔡齊哲僅投0.2局，但用了42球，伯納認為用球數不少，本週末應不會讓他上場，「周日是王奕凱投球，如果他能投到7局是再好不過，但考量到他還年輕，我們必須保護他，這兩天看看牛棚使用狀況，如果牛棚OK，就不會用到蔡齊哲。」

至於陳琥明天將是本季一軍初登板，他今年在二軍出賽7場，包括5場先發，戰績4勝0敗，防禦率2.51，單場先發用球數最多106球，伯納說：「基本上他在二軍都有固定先發，用球數應會設定在90球。」

快下載《ETtoday新聞雲》App，準時鎖定中職賽事直播外，5/3-5/31只要每天打開《ETtoday新聞雲》App，進入「中職看ET 上半季冠軍神預測」活動，投票給你認為最有機會奪冠的隊伍，參加投票即可抽【預測參加獎】，預測中季冠軍隊還可再抽【預測成功獎】，雙重大獎等你拿，還不快來滑一下！