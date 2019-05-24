運動雲

>

歐冠決賽MOD愛爾達6月2日直播　一日球迷方案看三大賽冠軍戰

ETtoday運動雲

▲▼歐冠8強,熱刺vs曼城,孫興慜 。（圖／路透）

▲歐冠八強賽熱刺對決曼城,熱刺隊孫興慜（右） 。（圖／路透）

體育中心／綜合報導

歐洲足球年度最大盛事歐洲冠軍足球聯賽決賽，台灣時間6月2日凌晨火熱登場，兩支四強上演瘋狂大逆轉的英格蘭球隊利物浦及托特納姆熱刺，勢言全力一搏，爭取本季歐洲最高榮耀。中華電信 MOD 202 頻道、Hami Video與ELTA TV愛爾達電視將獨家播出本場賽事。

本季歐冠決賽戲碼火燙，來自英超的「紅軍」利物浦雖有五屆歐冠冠軍在手，上次登頂已要回溯至2005年，近年利物浦在總教練克洛普(J.Klopp)帶領下成績亮眼，隊中埃及戰將薩拉(M.Salah)領軍的鋒線三叉戟戰力更上層樓，再加上本季榮獲英超最佳球員的後衛范.戴克(V.Van Dijk)，攻守兩端戰力均衡，賽前被看好非常有機會拿下象徵歐洲最高榮耀的「大耳朵盃」。

請繼續往下閱讀...

▼利物浦隊薩拉。（圖／達志影像／美聯社，下同）

▲▼ 歐冠,利物浦 。（圖／記者謝孟儒攝）

自從八強賽事受傷後，熱刺一哥肯恩(H.Kane)原本被認為本季報銷，但他全力復健，再加上隊友摩拉 (L.Moura)在四強帽子戲法逆轉阿賈克斯，終於讓肯恩趕上本季最後一戰，挑戰熱刺隊史首座歐冠獎盃，另外在「亞洲一哥」孫興慜的帶領下，熱刺在淘汰賽階段展現出頑強的鬥志和瘋狂的速度戰，加上鮮明的球隊風格，熱刺絕對會讓比賽精彩萬分。

愛爾達體育3台(MOD CH 202) 、Hami Video及ELTA TV愛爾達電視將於6月2日凌晨兩點起，全台獨家播出的歐冠冠軍戰，千萬不能錯過。

▲▼ 歐冠,利物浦 。（圖／記者謝孟儒攝）

除此之外，歐洲第二級大賽歐霸聯賽冠軍戰，也上演兩支英超球隊爭冠戲碼，切爾西和兵工廠兩支倫敦強權交手，兵工廠需要靠歐霸冠軍，才能保送下季歐冠小組賽，面子、裡子之爭，勢必全力求勝，5月30日凌晨兩點半開始，用戶可透過愛爾達體育3台(MOD CH 202) 、Hami Video及ELTA TV愛爾達電視敬請鎖定。

至於5月26日凌晨兩點開始的德國足協盃冠軍戰，將由德甲七連霸的拜仁慕尼黑對上首次爭冠的RB萊比錫，拜仁三大老將羅本(A.Robben)、里貝利(F. Ribery)和拉菲尼亞(Rafinha)真正拜仁告別秀， 非常值得一看。

即日起 ELTA TV 愛爾達電視更加碼推出「歐冠 VIP 一日球迷」方案，只要69元，就能透過串流服務，收看歐冠決賽、歐霸決賽和德國足協盃決賽！

▼歐冠四強賽熱刺對決阿賈克斯。

▲▼歐冠四強賽,熱刺vs阿賈克斯， 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 歐冠

<驚>UA運動服居然暗藏礦物粉末

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

老公偷吃保母！正宮捉姦在床 「怒轟3槍」寶寶目睹驚嚇爆哭

熱門新聞

中職二軍／觸身球清空板凳　林威助：故意的？林振賢：故意

中職二軍／還原衝突事件　林振賢：沒說觸身球是故意

瓊斯盃／陳盈駿、劉錚領銜　中華藍23人名單公佈

中職／伯納直覺對了！陳子豪代打轟　但明天繼續板凳

中職／林威助震怒：二軍積極進攻是基本，對方竟故意觸身

中職／上一次觸身板凳清空　陳品學又砸中林泓育

讀者回應

﻿

最新新聞

1SBL／張智峰又碰球隊不玩心情差

2大專系際盃　輔大企管搶進四強

3還原衝突事　林振賢：沒說是故意

4國田賽25日焦點　楊俊瀚百米飆速

5中道中學解散　未來轉型社團球隊

熱門新聞

1故意觸身清空板凳　林威助質問林振賢：故意的

2還原衝突事　林振賢：沒說是故意

3瓊斯盃中華藍23人名單公佈

4陳子豪代打開轟　伯納的直覺對了

5林威助震怒：二軍積極進攻，對方竟故意觸身

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

二軍中信兄弟 VS LAMIGO桃猿板凳清空

鄭凱文因不滿換投，直接下場將球隨手拋給捕手遭球團罰款警告｜05_15 統一 vs 兄弟 賽後

鄭凱文解決掉藍寅倫後，向觀眾兩度鞠躬 | 05_22 Lamigo vs 兄弟 賽後

陳禹勳上場中繼投出三上三下的半局 | 05_23 Lamigo vs 兄弟 八局下

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

傳教好崩潰！信徒「誠實回答」　3分鐘打臉13次...師父超惱羞

搶一早登記同志婚！陳雪：3分鐘手續我們走了10年

小六女顧癱母4年...幫梳洗、換尿布 不喊苦「只盼媽媽健康」惹鼻酸

大S被邀演「王大陸的媽媽」　小S安慰超勵志…被阿雅一句話破功！

陳漢典、Lulu親下去了! 　小鐘一看：你們應該在一起的
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366