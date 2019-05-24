歐冠決賽MOD愛爾達6月2日直播　一日球迷方案看三大賽冠軍戰

▲歐冠八強賽熱刺對決曼城,熱刺隊孫興慜（右） 。（圖／路透）

體育中心／綜合報導

歐洲足球年度最大盛事歐洲冠軍足球聯賽決賽，台灣時間6月2日凌晨火熱登場，兩支四強上演瘋狂大逆轉的英格蘭球隊利物浦及托特納姆熱刺，勢言全力一搏，爭取本季歐洲最高榮耀。中華電信 MOD 202 頻道、Hami Video與ELTA TV愛爾達電視將獨家播出本場賽事。

本季歐冠決賽戲碼火燙，來自英超的「紅軍」利物浦雖有五屆歐冠冠軍在手，上次登頂已要回溯至2005年，近年利物浦在總教練克洛普(J.Klopp)帶領下成績亮眼，隊中埃及戰將薩拉(M.Salah)領軍的鋒線三叉戟戰力更上層樓，再加上本季榮獲英超最佳球員的後衛范.戴克(V.Van Dijk)，攻守兩端戰力均衡，賽前被看好非常有機會拿下象徵歐洲最高榮耀的「大耳朵盃」。

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▼利物浦隊薩拉。（圖／達志影像／美聯社，下同）

自從八強賽事受傷後，熱刺一哥肯恩(H.Kane)原本被認為本季報銷，但他全力復健，再加上隊友摩拉 (L.Moura)在四強帽子戲法逆轉阿賈克斯，終於讓肯恩趕上本季最後一戰，挑戰熱刺隊史首座歐冠獎盃，另外在「亞洲一哥」孫興慜的帶領下，熱刺在淘汰賽階段展現出頑強的鬥志和瘋狂的速度戰，加上鮮明的球隊風格，熱刺絕對會讓比賽精彩萬分。

愛爾達體育3台(MOD CH 202) 、Hami Video及ELTA TV愛爾達電視將於6月2日凌晨兩點起，全台獨家播出的歐冠冠軍戰，千萬不能錯過。

除此之外，歐洲第二級大賽歐霸聯賽冠軍戰，也上演兩支英超球隊爭冠戲碼，切爾西和兵工廠兩支倫敦強權交手，兵工廠需要靠歐霸冠軍，才能保送下季歐冠小組賽，面子、裡子之爭，勢必全力求勝，5月30日凌晨兩點半開始，用戶可透過愛爾達體育3台(MOD CH 202) 、Hami Video及ELTA TV愛爾達電視敬請鎖定。

至於5月26日凌晨兩點開始的德國足協盃冠軍戰，將由德甲七連霸的拜仁慕尼黑對上首次爭冠的RB萊比錫，拜仁三大老將羅本(A.Robben)、里貝利(F. Ribery)和拉菲尼亞(Rafinha)真正拜仁告別秀， 非常值得一看。

即日起 ELTA TV 愛爾達電視更加碼推出「歐冠 VIP 一日球迷」方案，只要69元，就能透過串流服務，收看歐冠決賽、歐霸決賽和德國足協盃決賽！

▼歐冠四強賽熱刺對決阿賈克斯。