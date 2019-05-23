國田賽／世界三級跳王者來台　泰勒奧運雙金尋求三連霸

▲美國奧運三級跳雙金好手泰勒。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

2019年臺灣國際田徑公開賽即將在本週末於台北田徑場開戰，這次邀請的外國好手之中， 美國三級跳好手泰勒(Christian Taylor)是一票外國好手之中，含金量最高的一位。現年28歲的他，不僅手握3面世錦賽金牌，更已經在奧運完成2連霸，個人最佳18公尺21距離世界紀錄只有8公分，是本次最大咖選手之一。

泰勒出生在美國南方的喬治亞洲，高中時便是美式足球和田徑雙棲好手，當時更在全國賽完成「帽子戲法」，橫掃三級跳、跳遠以及400公尺冠軍。大學時期，他則是進入佛羅里達大學就讀，獲獎無數，囊括NCAA室內和室外田徑賽三級跳冠軍。

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2011年世錦賽，他也跳出17公尺96初嚐世界級大賽奪金機會，並且在倫敦奧運繳出17公尺81奪下金牌。不過隨著教練瑞德(Rana Reider)被英國羅浮堡大學的訓練中心挖角，泰勒更追隨他宜居英國。最大的不適應，便是與美國南方相去甚遠的溼冷天氣。而在當地，他習慣溜滑板去練習。

在2015至2017年，泰勒連續在北京世錦賽、里約奧運和倫敦世錦賽奪下，稱霸三級跳賽場。在北京跳出的18公尺21不只破個人最佳，還是史上第2佳的成績，僅次世界紀錄保持者愛德華斯(Jonathan Edwards)的18公尺29。

由於2018年並沒有國際大賽，因此泰勒也嘗試將重心稍微轉移至400公尺。「我希望試試不同的項目，也算是一種充電，我希望突破45秒，教練也很支持我。」不只幫助美國在2014的接力世錦賽拿下4 x400金牌， 去年他的400公尺還真的跑出創個人最佳的45秒07。

「很多人問我成功的祕訣，重點就在於尋找自己的平靜與幸福。」泰勒說。

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